Прогрызаем оборону оккупантов: боец ВСУ рассказал о ситуации под Бахмутом (карта)

По словам замкомандира батальона 5-й ОШБр Алексея Тарасенко, Силы обороны продолжают искать слабые места в позициях противника, чтобы атаковать. ВС РФ тем временем готовятся к новым штурмам и накапливают силы.

Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в Донецкой области и прогрызают оборону противника. Об этом заявил заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в комментарии "Эспрессо" 10 октября.

По его словам, под Бахмутом стало значительно меньше стрелковых боев, однако противостояние продолжается и Вооруженные сил Украины не останавливают контрнаступление.

"На западных, южных и юго-западных окрестностях Бахмута ВСУ пытаются прогрызать оборону противника и продвигаться вперед, находя слабые места в обороне врага. Наблюдаем стандартную ситуацию с интенсивными артиллерийскими обстрелами со стороны врага. Силы обороны ведут воздушную разведку, выявляя передвижение противника и нанося огневое поражение захватчикам", — заявил Алексей Тарасенко.

Отдельно было отмечено, что в основном сейчас в районе Бахмута происходят артиллерийские бои. Украинская сторона наблюдает накопление сил противника не только в самом городе, но и в ближайших селах.

"Вероятно, враг будет контратаковать. Или он пытается создать резерв, чтобы реагировать на продвижение ВСУ на Бахмутском направлении", — продолжил Алексей Тарасенко.

Боец ВСУ рассказал о ситуации на Бахмутском направлении Фото: DeepStateMAP

Напомним, 10 октября сообщалось, что ВСУ продвинулись в районах Клещиевки, Андреевки и Вербового. По сообщениям аналитиков из ISW, ВС РФ проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, однако не достигли успехов. Украинским защитникам также удалось отбить российские атаки вблизи Макеевки.