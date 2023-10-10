"Долго, тяжело и очень кроваво", – генерал Милли о будущем войны России против Украины

Бывший глава объединенного комитета начальников штабов США считает, что победа России в Украине резко увеличит риск начала мировой войны в ближайшее десятилетие.

Бывший глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ожидает, что российско-украинская война продлится "значительный период времени". Об этом он рассказал в интервью каналу CBS News.

По словам генерала, украинское наступление до сих пор продолжается, несмотря на "очень тяжелые" боевые действия.

"Прогресс, как отмечают очень многие эксперты, медленный, но уверенный. ВСУ добиваются прогресса изо дня в день", — сказал Милли.

Отвечая на вопрос журналистки, сколько продлится война в Украине – год, пять лет или больше – генерал сказал, что невозможно точно рассчитать время, когда дело касается войны.

"В такой ситуации нельзя рассчитывать время. Но это будет значительный период. И это будет долго, тяжело и очень кроваво", — заявил Милли.

Генерал Милли также отметил, что если победу в этой войне одержит Россия, то Америке придется увеличить свой оборонный бюджет вдвое. Но даже это не помешает резкому увеличению риска начала мировой войны между сверхдержавами в ближайшие 10-15 лет.

"Думаю, это будет очень опасной ситуацией, если Путину позволят завоевать Украину. Россия, очевидно, является движущей силой этого конфликта", – добавил Марк Милли.

Напомним, в сентябре генерал Милли заявил, что контрнаступление ВСУ не провалилось и продолжится весной. Генерал отметил, что даже после изнурительной летней кампании у Сил обороны Украины "осталось много военной мощи".

Ранее Фокус писал о том, чего ожидать Украине после отставки Марка Милли с поста председателя. В Киеве сложилось благоприятное впечатление о будущем руководителе Объединенного комитета начальников штабов Чарльзе Брауне, поскольку он был последовательным сторонником отправки в Украину современных БПЛА и истребителей F-16.