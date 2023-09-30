Марк Милли официально покинул пост главнокомандующего армией США (видео)

В своей прощальной речи Марк Милли с насмешкой высказался об экс-президенте США Дональде Трампе, отметив, что американские военные присягают Конституции, а не "тому, кто хочет стать диктатором".

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В пятницу, 30 сентября, генерал Марк Милли официально ушел в отставку с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США после четырехлетнего пребывания на посту. Об этом пишет Reuters.

Президент США Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности", отметив, что он служил в зонах боевых действий и имеет "сундук, полный медалей, подтверждающих это".

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По словам Байдена, бывший главнокомандующий "однажды перебежал мост, заминированный минами, чтобы помешать двум боевым танкам, эвакуирующим раненых солдат, проехать через него".

"Марк, ваше партнерство было для меня неоценимым", — сказал американский президент.

Как отмечают журналисты, в своей прощальной речи Милли с насмешкой высказался в сторону бывшего президента США Дональда Трампа. Он заявил, что американские военные приносят присягу Конституции, а не "тому, кто хочет стать диктатором".

Марк Милли ушел в отставку

Свой пост Марк Милли передал командующему ВВС США генералу Чарльзу Брауну. Он является бывшим летчиком-истребителем с опытом работы в Тихоокеанском регионе.

Напомним, 20 сентября, большинство членов Сената США поддержало кандидатуру главы ВВС США генерала Чарльза Кью Брауна-младшего на пост руководителя Генштаба США.

Мы также писали о том, что 17 сентября Марк Милли призвал готовиться к долгой войне в Украине, которую начала Российская Федерация, ведь в ходе контрнаступления не удастся выполнить поставленные задачи.