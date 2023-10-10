Оккупанты в Запорожской области хотят привлечь детей к сборке дронов, — Федоров (видео)

По словам мэра Мелитополя, противник пытается превратить захваченные территории Украины в милитаризованную серую зону. Для этого ВС РФ и коллаборанты прикрываются мирными жителями.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины планируют в ближайшее время организовать производство дронов. Для этого они планируют использовать самые разные тактики. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале 10 октября.

По его словам, россияне в ходе сборки боевых БПЛА собираются не только прятаться за спинами мирных жителей, но и хотят привлечь к этому процессу детей.

"Они действительно сегодня на базе проф-тех заведений и на базе некоторых даже школ начали обучать детей 10-х и 11-х классов пользоваться дронами. Также в проф-тех заведениях начали будто бы собирать и ремонтировать дроны. Балицкий (так называемый "губернатор" Запорожской области, — ред.) видит в этом какое-то будущее, но самое ужасное то, что они пытаются нашими детьми прикрываться, когда пытаются собирать и ремонтировать военную технику", — заявил Иван Федоров.

Отдельно мэр Мелитополя отметил, что такая тактика связана с желанием "властей" Запорожской области позаботиться об одном из батальонов, который якобы был собран из добровольцев. В реальности, речь идет о наемниках со всей России, которые и будут заниматься мини-производством.

С одной стороны это пропаганда россиян, с другой коллаборант Евгений Балицкий заставляет заниматься украинских детей тем, что им не нужно в жизни. Российские "власти" на оккупированных территориях прикрываются маленькими гражданами, и это самое ужасное, как отметил далее Иван Федоров.

"В дальнейшем там планируют устроить "технопарк" для производства БПЛА, конечно спрятав его в жилых районах, чтобы прикрыться гражданскими жителями. Оккупанты с коллаборантами превращают ВОТ Запорожской области в милитаризованную серую зону", — подытожил мэр Мелитополя.

Напомним, 8 октября сообщалось, что Россия намерена увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отдельно отметил, что РФ не сможет самостоятельно производить ударные беспилотники и для этого ей понадобится помощь Ирана.