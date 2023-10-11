Выборы в РФ: Путин не проведет мобилизацию, его войска сосредоточатся на обороне, — СМИ

По словам журналистов, большой риск для Кремля состоит в том, что ВСУ смогут совершить прорыв в Запорожской области и хотя бы частично перерезать сухопутный коридор в Крым.

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не сможет провести вторую масштабную мобилизацию до выборов в марте 2024 года. Это непопулярное решение может негативно повлиять на его рейтинг. Поэтому его войска РФ в Украине могут сосредоточиться на обороне. Об этом пишет издание Newsweek.

Как рассказал журналистам профессор Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона Марк Кац, Путин захочет сосредоточиться на том, чтобы удержать захваченные территории. В любом случае, отсутствие мобилизации ослабит ВС РФ.

По словам эксперта, глава Кремля надеется на то, что на выборах в США, которые пройдут осенью в 2024 году, победит Дональд Трамп. Предполагается, что он сократить или полностью прекратит поддержку Украины.

"Если это произойдет, то Россия сможет пойти в наступление на ослабленную Украину, что, скорее всего, приведет к успеху", — сказал Кац.

Он отметил, что также есть вероятность, что Путин разочаруется в своих ожиданиях по поводу внутренней политики США.

Доцент кафедры истории Корнеллского университета Дэвид Силби заявил, что зима негативно повлияет на контрнаступление ВСУ. По его мнению, отсрочка масштабной волны мобилизации в России не обязательно ослабит войска оккупантов. С другой стороны, большая опасность для Путина состоит в том, что украинские силы все-таки смогут перерезать сухопутной коридор РФ в Крым хотя бы частично.

Напомним, что разведка Великобритании спрогнозировала вероятность мобилизации в России до выборов президента. Предвыборная кампания Владимира Путина, как считают в Минобороны Великобритании, неофициально начнется в ноябре 2023 года.

Сообщается, что хотя выборы в России являются объектом вмешательства и контроля со стороны Кремля, для нынешней власти это единственный способ политической легитимации. Минобороны Великобритании считает, что предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от "агрессивных внешних врагов". Этот нарратив, который часто используется для оправдания действий государства и Путина и консолидации власти.