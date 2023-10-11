"Имели серьезные планы на Авдеевку: ВС РФ начали штурм в нескольких местах, — DeepState (карта)

Возле Авдеевки продолжаются боевые действия. Украинские бойцы продолжают удерживать и давать отпор врагу, несмотря на его попытки возобновить темп наступления.

Вооруженные силы Российской Федерации начали массированный штурм сразу в нескольких местах на Авдеевском отрезке. Об этом сообщили в Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.

"Продолжаются боевые действия. Учитывая количество привлеченной техники и личного состава, к*цапы имели серьезные планы на Авдеевку, но не повезло", — говорилось в сообщении.

Отметили, по состоянию на конец суток 10 октября продолжались боевые действия, враг пытался восстановить темп наступления. Несмотря на действия российских военных украинские бойцы смогли удержаться и дать отпор врагу.

Авдеевский отрезок

Кроме этого, оккупанты проявляли активность возле Макеевки и в Серебрянском лесничестве на Сватовском отрезке.

Сватовский отрезок

Возле Вербового и Новопрокоповки на Запорожском отрезке продолжались бои, враг пытался перехватить инициативу.

Запорожский отрезок

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продолжают наступление возле Клещиевки и Андреевки.

Бахмутский отрезок

Зато никаких изменений не зафиксировали на Беломосковском, Северском, Белгородском, Бердянском и Таврическом отрезках.

Напомним, 10 октября сообщалось о том, что российские военные пытались пробить оборону ВСУ, в частности возле Водяного и Красногоровки. По словам начальника штаба бригады "Азов", майора НГУ Богдана Кротевича, оккупанты перешли к активным наступательным действиям по всему восточному фронту.

Тогда же депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал, что враг пытается помешать продвижению украинских бойцов на Запорожском направлении. Речь идет о линии Работино — Вербово.