Мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними девушками, пригласил их к себе домой, где поиздевался. Российские пропагандисты решили "успокоить" читателей и заявили, что пострадавших уже ранее насиловали.

В России "отличился" 29-летний бывший наемник ЧВК "Вагнер", который воевал против Украины. Он изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает российское издание v1.ru.

Отмечается, что насильник недавно вернулся с войны и уже успел "засветиться" в нескольких сводках полиции, в частности, он ограбил подростка.

Происшествие произошло в городе Камышин Волгоградской области. Мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними девушками, пригласил их к себе домой, где изнасиловал. Одна из девушек смогла убежать из квартиры и попросить у прохожих помощи. Люди вызвали полицию, после чего мужчину задержали.

Обе потерпевшие уже опознали своего насильника. Следствие намерено ходатайствовать о взятии мужчины под стражу.

Известно, что мужчина был ранее судим, в составе группы "Вагнер" участвовал в войне против Украины. По возвращении домой его заподозрили в ограблении, совершенном в отношении несовершеннолетнего. Уголовное дело по этому эпизоду находится в стадии расследования.

В российском издании "успокоили" читателей, что пострадавших девушек уже ранее насиловали.

"Стоит отметить, что, по некоторым данным, пострадавшие девушки ранее уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями об изнасиловании и совершении против них насильственных действий сексуального характера со стороны других мужчин", — пишет v1.ru.

Напомним, что наемник ЧВК "Вагнер" вернулся с войны в Украине в российский Липецк. Там онизбил свою жену и ее 4-летнюю дочь от первого брака. Девочка умерла.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму мужчина забил до смерти пожилых украинцев. Подозреваемому не понравилось, что супружеская пара открыто говорила об аннексии полуострова Россией.