Плохо отзывались о России: в Крыму мужчина забил до смерти пожилых украинцев, — СМИ

Подозреваемому не понравилось, что супружеская пара открыто говорила об аннексии Крыма Россией и он забил супругов битой, спрятав их тела в цокольном этаже дома.

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В Ялте 60-летний мужчина убил супружескую пару из Днепропетровской области из-за того, что украинцы критиковали Россию. Об инциденте в воскресенье, 1 октября, сообщило российское медиа Baza.

По информации СМИ, убийство произошло еще в пятницу, 29 октября. Мужчина пришел в дом супругов — 66-летнего Владимира и 58-летней Виктории — на Горной улице рано утром и забил людей битой. Тела подозреваемый спрятал на цокольном этаже, а сам принялся обыскивать дом своих жертв. Журналисты не сообщают, взял ли мужчина что-то из материальных ценностей хозяев. Однако известно, что он зачем-то порвал документы супружеской пары.

Убитых обнаружили только через сутки. Друг семьи забеспокоился, что Владимир и Виктория не выходят на связь и вызвал в дом пожилой пары полицию. Они и обнаружили тела. Изначально под подозрение попал наемный работник по имени Руслан, который ранее работал у супругов.

Однако через некоторое время выяснилось, что украинцев убил 60-летний местный житель по имени Шавкат. После расправы над мужем и женой он уехал из Ялты в село Веселое под Судаком и решил там переждать некоторое время. Однако его все равно вычислили и задержали полицейские. На допросе подозреваемый показал, что убил людей на политической почве.

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"Они приехали из Днепропетровской области и постоянно высказывались о том, что вообще-то Крым принадлежит Украине. В какой-то момент я не выдержал и решил убить их", — сказал силовикам Шавкат.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова уточнила, что подозреваемый какое-то время работал у своих жертв: присматривал за гостевым домиком убитых супругов. На мужчину уже завели уголовное дело по факту двойного убийства.

Напомним, в начале сентября 2022 года стало известно, что в Ялте российский военный жестоко убил мужчину. Журналисты установили, что оба подозреваемых в жестоком убийстве — российские военные. Одного из них полицейские отпустили прямо из отдела и вновь задержали только после того, как жители Ялты в знак протеста перекрыли улицу.

А в августе того же года российский оккупант заявил журналистам об убийстве мирного украинца. Российскому изданию удалось идентифицировать россиян, которые зверствовали в селе под Киевом. Один из них сознался в военных преступлениях и попросил наказать его командиров.