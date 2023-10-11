Пентагон не знает, где находится "лишнее оружие" США и в каком оно состоянии

Американские военные заявили, что хотели бы избавиться от накопленного годами оружия. А в Госдепе отметили, что избыточное вооружение может быть предложено получателям по сниженной цене или бесплатно по принципу "как есть".

В США на хранении находится большое количество избыточного оружия, однако армейцы не знают точное его количество и в каком состоянии оно находится. Теперь, в связи с эскалацией на Ближнем Востоке и продолжающейся войной в Украине, Пентагон настаивает на создании обновленной базы данных хранящегося оружия. Об этом 10 октября сообщили обозреватели Defence One.

"Иногда мы не знаем, где находится все наше избыточное оборудование. У нас его много, и оно накапливалось в течение долгого времени", — заявил заместитель министра армии США Гейб Камарильо.

В Пентагоне считают, что на фоне возросшего спроса со стороны союзников и партнеров США, руководство армии намерено обновить информацию о накопленном вооружении, от которого можно избавиться.

По словам начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа, некоторые образцы уже не нужны американским войскам, поэтому от некоторого оборудование армейцы хотят избавиться.

"Мы избавляемся от лишнего оборудования уже сейчас", — сказал Джордж.

В связи с этим обозреватели отметили, что Вооруженные силы США уже активно работают над тем, чтобы отправить излишки оборонной продукции союзникам, которые в ней нуждаются. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Пентагон ускоренными темпами поставляет ей оружие, хотя будущее такой помощи находится в подвешенном состоянии из-за ситуации в Конгрессе.

Кроме того в военной поддержке нуждается и Тайвань, а в настоящее время к нему присоединился и Израиль, которому Белый дом пообещал помочь в войне против палестинских террористов.

"Это избыточное оборудование может быть предложено по сниженной или бесплатно соответствующим иностранным получателям по принципу "как есть" в поддержку национальной безопасности и внешнеполитических целей США", — говорится в информационном бюллетене Государственного департамента США.

Однако, по словам Камарильо, армии необходима более полная информация о том, что находится в этих избыточных запасах. Но на этом пути существуют сложности из-за разнообразия видов вооружения.

"Я думаю, что трудность для армии, в частности, заключается в том, что в ее инвентарном списке очень много различных видов вооружений. Поэтому очень трудно определить и отследить каждый из этих предметов", — подчеркнул директор Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, подразделения Пентагона Джеймс Хурш.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса одобрения новых пакетов военной помощи Украине и Израилю. По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты обладают достаточным ресурсом, чтобы оказывать поддержку и украинской и израильской стороне.