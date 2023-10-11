Урожайный день: ВСУ "отминусовали" 18 танков, самолет и более 700 россиян на Таврическом направлении

Оккупанты потеряли также 59 ББМ, 5 артиллерийских систем, одну РСЗО и 8 БпЛА. Также уничтожен склад боеприпасов и еще 2 неуказанных важных объекта врага.

На Таврическом направлении прошедшие сутки для российских оккупантов прошли не слишком приятно. Между потери почти 100 единиц техники, они также остались без одного самолета Су-25. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, за минувшие сутки украинские защитники, которые отвечают за этот участок фронта, хорошо отработали по вражеской технике, "отминусовав" почти 100 единиц. Среди них самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

Также командующий сообщил, что Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение к западу от Работино на Мелитопольском направлении.

Всего за минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 56 боевых столкновений, а подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач.

"Общие потери врага составили 750 человек. Уничтожено 98 единиц военной техники противника. В частности, 18 танков, 59 ББМ, 5 артиллерийских систем, одну РСЗО, самолет Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобиля и 3 единицы специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта врага", — проинформировал Тарнавский.

Напомним, что украинские бойцы совершили прорыв на линии Работино-Вербово. По меньшей мере 4 украинские роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян после массированного артиллерийского обстрела.

Ранее сообщалось, что ВС РФ собрали недалеко от временно оккупированного Токмака и освобожденного Работино в Запорожской области сразу четыре дивизии воздушно-десантных войск .