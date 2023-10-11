"Первая партия боевых самолетов": Дания сможет передать Украине F-16 в начале следующего года

По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, для обучения украинских пилотов потребуется определенное время.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о планах отправки первых истребителей F-16 в Украину в начале 2024 года. Об этом сообщает издание BBN.

"Мы ожидаем, что в марте или апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов", — сказал чиновник.

В то же время, глава Министерства обороны Дании подчеркнул, что необходимо учесть, что обучение украинских пилотов потребует определенного времени.

"Нам предстоит проделать большую работу, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", — заявил Поульсен.

Напомним, что западные эксперты подробно рассказали о применении F-16 в Украине. Фактически первой задачей истребителей F-16 будет перехват крылатых ракет противника, которыми ВС РФ обстреливают украинские объекты в тылу. Затем перед самолетами станет более сложная задача — нейтрализация российских ЗРК.

Обозреватели пишут, что ни украинская сторона, ни российская имеют превосходства в воздухе над полем боя, а средства ПВО и, в частности, зенитно-ракетные комплексы обеспечивают контроль над воздушным пространством в основном для обеих сторон.

Также 4 октября украинский летчик рассказал о переходе с МиГ-29 на F-16. Офицер с позывным "Мунфиш" заявил, что МиГ-29 на фоне F-16 выглядит самолетом прошлого тысячелетия, особенно в вопросе авионики.

"Первое, что бросается в глаза особенно в отношении авионики, то конечно МиГ-29 в этом смысле из прошлого тысячелетия, и это очень бросается в глаза. Наличие многофункциональных дисплеев, наличие оборудования для работы с бортовым компьютером, которая является очень требовательной частью работы пилота вообще", — заявил он.