Великобритания передаст Украине зенитки Terrahawk Paladin: на что они способны

Зенитная установка Terrahawk Paladin умеет работать в полностью автономном режиме, автоматически поражать и обнаруживать цели.

Соединенное Королевство объявило о новом пакете военной помощи Украине на 100 млн фунтов. Среди прочего, ВСУ получат стационарные зенитные комплексы Terrahawk Paladin. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В пакет вооружения поступит оборудование для разминирования, укрепления для защиты критической инфраструктуры. Пакет поддержки будет предоставлен за счет Международного фонда для Украины. Отмечается, что Великобритания и Дания запустили Международный фонд для Украины в 2022 году и с тех пор 5 других стран делали свои взносы.

Terrahawk Paladin можно использовать на неподготовленной позиции

"Этой зимой Россия будет пытаться подорвать моральный дух украинского народа и разделить международное сообщество, но в обоих случаях Путин недооценивает силу и стойкость своей оппозиции. Если мы будем держаться вместе и продолжать курс, тогда Россия продолжит проигрывать, Украина победит, а правила, важные для глобальной безопасности, останутся в силе", — заявил командующий британской армии адмирал сэр Тони Радакин.

Что известно о Terrahawk Paladin

Зенитная установка Terrahawk Paladin предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры. Она может поражать беспилотники. Ее особенность заключается в полной автономности. Зенитка имеет датчики и систему для самостоятельного обнаружения, наведения и поражения целей на небольшой дальности. Для поражения целей Paladin имеет 30-мм пушку Mk.44 Bushmaster II. Также есть возможность поменять пушку на 40-мм.

Дистанционный пункт управления Terrahawk Paladin

Работа стационарной зенитной установки осуществляется благодаря генератору. Также возможно дистанционное управление комплексом оператором. Для обнаружения целей есть радиолокационная мачта с круговым обзором. Также есть оптическая система поиска с дневным и ночным каналами, чтобы работать при любой погоде.

Известно, что Terrahawk Paladin используется на кораблях.

Напомним, 10 октября в Германии заявили, что передадут Украине еще один комплекс Patriotи дополнительные IRIS-T.

5 октября Испания объявила о поставках Украине дополнительных ЗРК Hawk .