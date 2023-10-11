"Украина может выжить": Зеленский анонсировал зимнюю битву с Россией (видео)

Сильная противовоздушная оборона Украины, как считает президент Владимир Зеленский, не позволит российским ракетам и дронам уничтожать инфраструктуру и помешает атакам на соседние страны.

Украина должна победить в зимней битве, поскольку Россия снова готовится снова атаковать критическую инфраструктуру. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на заседании "Рамштайна".

Он уверен в том, что Украина должна развивать экономический потенциал, поскольку это позволит противостоять РФ в военном плане. Соответствующие способности оборонной промышленности позволят самостоятельно, без помощи партнеров, обеспечивать свои потребности.

"Мы должны победить этот зимний бой против террора", — отметил руководитель государства.

Зеленский отметил, что важно "забрать оружие из российских рук". Он обратил внимание на "силу" России, которая не развивается ни экономически, ни политически.

"Она, однако, является террористом", — добавил Зеленский.

Президент отметил, что РФ угрожает не только Украине. По его мнению, ответ на российский террор очевиден — противовоздушная оборона и другие виды вооружений в помощь Украине.

"Ракеты и дроны не будут падать в Румынии или Польше, или где-то еще, если они не смогут преодолеть защиту украинского неба", — сказал он.

Зеленский добавил, что это не только приблизит справедливое завершение войны для Украины, но и будет держать войну дальше от границ союзников по НАТО.

"Рамштайн" 11 октября

Министр обороны США Ллойд Остин во время заседания Контактной группы "Рамштайн" министров обороны стран подтвердил, что Украина будет получать военную помощь "сейчас и в долгосрочной перспективе". Признак этого — новый пакет от Пентагона, в который вошли различные виды снарядов и ракет, в частности:

авиаракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух — воздух" ближнего радиуса действия (стоимость единицы — от 200 тыс. до 300 тыс. долл.);

противотанковые ракеты TOW;

снаряды для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм.

Напомним, 1 октября стало известно, что Бельгия направит в Украину несколько самолетов F-16. Брюссель продолжит обучение украинских пилотов.