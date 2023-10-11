"Эта зима будет намного хуже": военный ПВО ВСУ предупредил о подготовке атак РФ

Противовоздушная оборона Украины, хоть и сильнее, чем прошлой зимой, но все же, по мнению военных, ее уровень недостаточен для противодействия обстрелам России.

Украинский военный под псевдонимом "Фокс", который руководит установкой ПВО на позиции неподалеку от Киева, сравнил прошлую зиму с подготовкой россиян к следующим атакам. Журналисты издания Washington Post пообщались с бойцом.

Защитник вспомнил, что в прошлом году было "много тяжелых ночей". Тогда российские войска выпускали волны ракет и беспилотников. Таким образом захватчики пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

Такие обстрелы энергетической инфраструктуры начались ровно год назад — 10 октября. По его словам, следующий зимний сезон ничего лучшего не предусматривает.

"Эта зима будет намного хуже", — пояснил боец.

Выдержать ожидаемые российские обстрелы Украине поможет система ПВО. Представители украинской власти отмечают, что комплексов для противодействия атакам сейчас еще недостаточно.

Синоптики считают, что эта зима в Украине может быть холоднее прошлогодней, что может поспособствовать планам захватчиков. Неизвестно, сколько Россия смогла изготовить ракет разного радиуса действия. Если их запасы иссякнут, Москва сможет применять рои самоуничтожающихся беспилотников. Украинские чиновники снова опасаются, что затянувшийся энергетический кризис и массированные удары могут спровоцировать еще один массовый отток украинцев за границу, а тех, кто останется, ждут тяжелые времена. Это негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране.

Энергетический террор России — подготовка Украины

Председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 10 октября призвал украинцев и бизнес и уже сейчас готовиться к возможным блэкаутам из-за вероятных массированных атак РФ. В колонке для "Экономической правды" он отметил, что местные власти должны обеспечить автономными источниками питания объекты критической инфраструктуры. Бизнесу, кроме приобретения соответствующих автономных источников питания, Кудрицкий советует подумать об импорте электроэнергии. Простым украинцам он рекомендовал проверить все жилье, и по возможности утеплить.

Напомним, 11 октября во время заседания "Рамштайн" Владимир Зеленский анонсировал зимнюю битву с Россией и противостояние атакам на энергетическую отрасль. Он отметил, что войска РФ уже готовятся, поэтому стоит усилить ПВО.