"Мы находимся на последней стадии": Зеленский высказался о будущем войны в Украине

По словам главы государства, ВСУ начали контрнаступление, и ожидается, что Россия покинет украинскую территорию в скором времени. Президент заявил, что Силы обороны теряют много людей, но идут вперед.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто пока не может назвать точную дату окончания войны в Украине, но "мы уже находимся на последней стадии". Об этом он сказал в интервью румынскому изданию Digi24.

"Это последняя стадия войны. Это не ее середина. Первым периодом был захват, за которым последовали остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, у нас есть деньги, оружие, но мы находимся на последней стадии, самой сложной", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные идут в контрнаступление и Россия покинет территории Украины. Он добавил, что, "кажется, знает", когда это произойдет, но не может сказать.

Отвечая на вопрос, доволен ли глава государства скоростью контрнаступления, он ответил: "Вызовов много, но инициатива за нами. Идем дальше, вперед. Мы теряем много людей, но идем вперед".

10 октября Зеленский был в Румынии. Об итогах совещания с румынскими политиками объявил в вечернем обращении: речь шла об обеспечении работы зернового коридора и об обучении украинских пилотов на F-16.

Напоминаем, президент Украины объяснил, при каких условиях будет участвовать в возможных президентских выборах. По его словам, он не будет уходить с должности во время войны. Между тем первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявил, что выборы могут состояться только после окончания войны.