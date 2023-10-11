"Когда мужчины плачут": история бойцов Сил обороны, которые считали друг друга погибшими

Медики эвакуировали бойцов с ранениями специально оборудованным эвакуационным автобусом. На соседних кроватях оказались двое украинских защитников, которые воевали в одном подразделении.

На одном из участков фронта российские оккупанты беспощадно били по позициям Сил обороны. Из-за этого среди украинских защитников были потери. Историю собратьев, которые думали, что их собратья погибли, рассказал в Инстаграм медик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" с ником "Патологический физиолог".

По его словам, "госпитальеры" эвакуировали бойцов, которые получили тяжелые ранения на передовой, специально оборудованным эвакуационным автобусом "Австрийка". Там на соседних кроватях оказались двое украинских защитников, которые воевали в одном подразделении. От встречи они не удержали слез.

"Когда мужчины плачут. Два солдата с одних позиций были уверены, что их собратья погибли и здесь, уже на этапе эвакуации, к их невероятному удивлению и радости они видят друг друга живыми", — написал "Патологический физиолог".

Встречу бойцов подразделения живыми парамедик запечатлел на фото во время доставки в госпиталь.

Напомним, что в МВД сообщили, что судьба 15 тысяч украинских бойцов неизвестна — они считаются пропавшими без вести "при особых обстоятельствах".

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 18 танков, самолет и более 700 россиян. Оккупанты потеряли также 59 ББМ, 5 артиллерийских систем, одну РСЗО и 8 БпЛА.