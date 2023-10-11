Попросили выключить телефон: у вдовы бойца ВСУ похитили 4 млн "похоронных" денег — подробности

Женщине позвонили под видом оператора мобильной связи, а затем с помощью ее сим-карты сделали электронный дубликат номера и получили доступ к онлайн-банкингу.

Трое украинцев подозреваются в том, что способствовали похищению почти 4 млн гривен с депозита вдовы военного ВСУ. Им сообщено о подозрениях. Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

Следствие установило, что трое жителей Днепропетровской, Волынской и Черкасской областей за денежное вознаграждение передали свои персональные данные группе мошенников. Те зарегистрировали на них электронные кошельки, ФЛП и виртуальный сервис.

Далее мошенники узнали, что женщина получила государственную помощь в связи с гибелью мужа на войне, и что хранит эти средства на депозите в банке. Они позвонили ей под видом оператора мобильной связи и убедили на некоторое время выключить телефон. Затем с помощью услуги восстановления сим-карты они сделали электронный дубликат ее номера и беспрепятственно получили доступ к онлайн-банкингу потерпевшей. В дальнейшем через учетные записи на криптобиржах мошенники вывели почти 4 млн грн на подконтрольные счета.

Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, непосредственно причастных к совершению мошенничества.

Напомним, что на Сумщине гадалка выманила у женщины почти 2 млн грн на атрибуты для ритуалов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании лотерейный мошенник Эдвард Путман, который выманил у Национальной лотереи 2,5 млн фунтов стерлингов через подделку билетов, может получить 350 тысяч фунтов стерлингов от продажи арестованного имущества.