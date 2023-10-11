"О паритете речь еще не идет": в ВМС рассказали о силах оккупантов на Черном море

По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, Черноморский флот рассредоточили между Новороссийском и Феодосией. В Севастополе враг уже не может чувствовать себя в безопасности, но об изменении баланса еще рано говорить.

Российские войска перевели часть сил из оккупированного Севастополя. Однако пока о паритете сил речь не идет. Об этом в интервью для LIGA.net заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Черноморский флот РФ остается достаточно большой силой на Черном море. Оккупанты изменили тактику после ударов Украины и сейчас используют почти только носители ракет "Калибр". Всего у РФ есть более 30 боевых кораблей, если не считать катера и вспомогательный флот.

"Черноморский флот РФ рассредоточили между Новороссийском и Феодосией. В Севастополе они не чувствуют себя в безопасности. Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море. Загрузку "Калибров" они могут делать только на этой базе. Соответственно, она будет использоваться и в дальнейшем — у них нет выбора. Они просто там находятся меньше, чем раньше", — заявил Плетенчук.

Кроме этого он добавил, что баланс сил еще не изменился не в пользу РФ. Говорить о "выдавливании" Черноморского флота можно будет только после освобождения Крыма от российской оккупации. При этом Украина наносит удары по российским объектам: поражение штабов, пунктов управления, комплексов ПВО и мест стоянки кораблей.

"Все это происходит в рамках общего плана", — заявил представитель Военно-морских сил.

Напомним, 5 октября росСМИ написали, что РФ готовит базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.

9 октября мэр Мелитополя заявил, что РФ строит железную дорогу в Крым через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.