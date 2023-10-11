Железные мечи Израиля: какую технику может задействовать ЦАХАЛ для наземной операции в Секторе Газа (фото)

Польские эксперты отмечают, что Армия обороны Израиля располагает широкой, чрезвычайно разнообразной номенклатурой боевых бронированных машин, представленных во множестве вариантов. В их число входят танки, бронетранспортеры, бронированные машины пехоты, техника для саперов и т.д.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках военной операции "Железные мечи" пока наносит авиаудары по Сектору Газа, но не исключена и сухопутная операция против террористической организации ХАМАС. От том, каким арсеналом военной техники обладает израильская армия, и что она может применить против палестинских боевиков рассказали обозреватели польского издания Defence 24.

"Армия обороны Израиля имеет в своем арсенале широкий спектр боевых бронированных машин. Данная техника в настоящее время мобилизуется скорее всего, будет использоваться силами ЦАХАЛ в операции "Железные мечи" в Секторе Газа", — говорится в материале.

Части и соединения

Армия обороны Израиля состоит из четырех командований: северного, центрального, южного и командования тыла, последний отвечает за организацию гражданской обороны.

В мирное время ЦАХАЛ имеет в своем составе четыре действующие бронетанковые бригады: 7-ю, 188-ю, 401-ю и 460-ю. Кроме того, в ее состав входят десять резервных бронетанковых частей.

Также в состав армии входят еще три резервных бронетанковых дивизиона. К ним относятся: 252-я бронетанковая дивизия (подчиняется южному направлению, содержит 10-ю и 14-ю бронетанковые бригады), 319-я бронетанковая дивизия (северное направление, 4-я и 205-я бронетанковые бригады) и 340-я бронетанковая дивизия (центральное направление, 84,7-я бронетанковая бригада). Остальные резервные бронетанковые бригады, пишут эксперты, скорее всего, являются самостоятельными подразделениями.

Танки Merkava армии Израиля

Кроме того, в Израиле имеется шесть действующих пехотных бригад: 1-я, 35-я, 84-я, 89-я, 900-я и 933-я, а также тринадцать резервных бригад.

Танки

В наземной операции израильские силы могут выставить на поле боя новейшие основные боевые танки (ОБТ) Merkava Mk4. Это достаточно бронированная машина с хорошими огневыми характеристиками. Разработка танка началась в 1999 году, а в серию машина поступила в 2004. По некоторым параметрам Merkava Mk4 несколько расходится с предыдущими версиями, в том числе и варианта Mk3 и представляет собой новую конструкцию, хотя и повторяет конструктивную схему с расположением силовой установки в передней части корпуса.

Танк оснащен современным, легким и компактным двигателем MTU MT 883 Ka-500, мощностью 1500 л.с. Вся броня, как над водительским, так и над отсеком с двигателем, имеет единую геометрию и толщину. Она изготовлена из композитной брони толщиной около 200 мм и наклонена под углом 75 градусов, что дает эффективную толщину около 770 мм.

Танк Merkava Mk4М

Борта корпуса также защищены по всей длине композитными броневыми модулями толщиной около 200 мм, установленными на подвесных стойках, а ходовая система — тяжелыми баллистическими фартуками. Также была изменена конструкция днища корпуса, усилен уровень противоминной защиты.

Конструкция башни такова, что броневые модули общей толщины около 600 мм сильно наклоненные за счет чего эффективная толщина достигает 800-900 мм Усилен также потолок башни, толщина которого составляет около 200 мм, и который также защищен композитной броней.

Танк также оснащен активной системой защиты Trophy HV, которая состоит из центрального пульта управления, четырех РЛС EL/M-2133 класса AESA, а также магазинов запасных зарядов.

Что касается вооружения, то Merkava Mk4 получила новую пушку MG253, которая является модернизированной версией пушки MG251, использовавшейся на Mk3.

ОБТ оснащен современной системой управления боевыми действиями, средствами связи, кондиционирования и защиты от оружия массового поражения.

В дополнение к улучшенной броне и подвижности применена совершенно новая система управления огнем, получившая обозначение Knight Mk4. Наводчик имеет прицел с дневным и тепловизионным каналами, а также лазерный дальномер. Командир же получил современный панорамный прицел и прибор целеуказания с идентичными каналами и оборудованием.

Бронетехника

На базе Merkawa Mk4 был создан тяжелый бронетранспортер Namer. В базовом варианте он рассчитан на экипаж из трех человек и девять десантников. На бронетранспортере установлен дистанционно управляемый модуль вооружения, на котором может быть установлен пулемет калибра 7,62 мм, крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм или станковый гранатомет калибра 40 мм.

Namer использует более старый двигатель от Merkawa Mk3 мощностью 1200 л.с. Это, безусловно, негативно сказывается на подвижности машины, поэтому начата программа постепенной модернизации.

Тяжелый бронетранспортер Namer

Еще на вооружении ЦАХАЛ состоит довольно редкая машина Ofek, которые были замечены на кадрах переброски техники ближе к Сектору Газа. Внешне они похожи на обычные танки, однако пушки у них отсутствуют. Как отмечают эксперты, они не предназначены для непосредственного участия в атаках и доставки обычной пехоты, а используются как командно-штабные машины.

Вероятно, помимо командного варианта, Ofek может существовать и в других специализированных версиях, таких как медицинские эвакуаторы, мобильные мастерские, машины технической и логистической безопасности.

Одними из самых необычных и в то же время интересных машин в рядах ЦАХАЛ — тяжелые бронетранспортеры, построенные на базе танков Shot (Centurion). Эти машины имеют типичную для танков компоновочную схему с расположением силовой установки в задней части корпуса. Эти машины используются для выполнения патрульных задач и перевозки пехоты.

Тяжелый БТР Ofek

Бронемашина Puma — специализированная машина для саперов, Она может быть оснащена противоминным тралом Nochri RKM и пусковой установкой термобарических зарядов Carpet, используемых для создания проходов в минных полях. Также может использоваться лазерная система Thor для подрыва зарядов взрывчатки. Для самообороны используется дистанционно управляемая пулеметная установка Rafael OWS.

Еще одним вариантом переделки танка в тяжелый бронетранспортер является Achzarit. Это переделанные танки Т-55, захваченные в ходе арабо-израильских войн. С машин сняты башня и большая часть корпусных листов. Техника оснащена двигателем мощностью 650 л.с. или 850 л.с.

Тяжелый бронетранспортер Achzarit

В передней и центральной частях корпуса расположено большое боевое и десантное отделение, в котором размещаются три члена экипажа и пехотная группа из семи солдат. Бойцы имеют доступ к люкам в потолке корпуса и рампе в правой задней части, которая обеспечивает удобный и безопасный вход и выход из машины.

На Achzarit также установлен модуль вооружения Rafael OWS или Samson с дистанционным управлением, оснащенный пулеметом.

Бойцы ЦАХАЛ используют броневик Achzarit

В распоряжении ЦАХАЛ имеются и аналоги американских М113 — бронетранспортер Eitan. Это колесная машина с формулой 8х8, с экипажем из трех человек и десантным отделением, вмещающим девять солдат. Можно сказать, что Eitan — это колесный аналог тяжелого гусеничного транспортера Namer.

Фактически Eitan является одной из самых хорошо бронированных машин в своем классе. Его масса достигает примерно 35 тонн, так что по этому показателю техника не уступает многим гусеничным тягачам. Однако важно помнить, что Eitan поступил в серийное производство в 2022 году, а официально был принят на вооружение только в мае этого года, поэтому таких машин еще относительно мало.

Колесный бронетранспортер Eitan

Выводы

В целом, отмечают авторы материала, ЦАХАЛ располагает широкой, чрезвычайно разнообразной номенклатурой боевых бронированных машин, представленных во множестве вариантов.

"Многие из этих машин обладают уникальными характеристиками, обусловленными весьма специфическими условиями, в которых зачастую действует Армия обороны Израиля", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что по мнению западных экспертов, Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с боевиками ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан. Сообщается, что эскалация конфликта дает много отправных точек для ведения боевых действий.