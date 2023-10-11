Коллаборационистам хотят запретить на 12 лет занимать должности во власти, — нардепы

Нардепы Александр Бакумов и Андрей Осадчук представили законопроект о запрете осужденным за коллаборационизм лицам на 12 лет занимать должности во власти и работать на госслужбе.

В Верховной Раде презентовали зарегистрированный законопроект (#10136) по совершенствованию ответственности за коллаборационные преступления. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Бакумов.

"В пресс-центре Верховной Рады вместе с коллегой Андреем Осадчуком презентовали законопроект по совершенствованию ответственности за некоторые преступления против основ национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Бакумов отмечает, что законопроект четко разграничивает квалификационные признаки преступлений и сбалансирует санкции за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 111-1 "Коллаборационная деятельность" и 111-2 "Пособничество государству-агрессору".

"Главная новелла — увеличение срока погашения судимости для лиц осужденных за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины", -добавляет нардеп.

По его словам, указанное изменение призвано ограничить право участия таких лиц избираться в представительные органы власти, вступать на публичную службу, заниматься политической деятельностью во время исполнения наказания по приговору и до 12 лет после его исполнения.

"То есть лица, совершившие указанные уголовные правонарушения, будут лишены доступа к управлению государственными делами и полноценного участия в общественно-политической жизни", -добавляет Александр Бакумов.

По словам народного депутата от партии "Голос" Андрея Осадчука, зарегистрированный законопроект призван дополнительно урегулировать пробелы в регулировании ответственности за различные типы коллаборационной деятельности, сбалансировать уровни наказания, прояснить определенные дискуссионные вопросы относительно субъективного состава преступлений и ответственности, например, участников образовательного процесса или субъектов независимой профессиональной деятельности, которые ее осуществляют на временно оккупированной территории.

"Следствием такого механизма будет фактическое устранение всех лиц, привлекавшихся к ответственности за такие преступления, от политической жизни и участия в государственном управлении и местном самоуправлении на срок от 5 до 12 лет, в зависимости от тяжести преступления", — объясняет Осадчук

Напомним, 6 октября член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил о работе над усилением ответственности за комендантский час владельцами заведений. В частности, комитет нарабатывает изменения, которые предусматривают установление уголовной ответственности за нарушение комендантского часа.