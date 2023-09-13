Украина после победы добьется справедливого наказания для коллаборантов, — Вятрович (видео)

По словам нардепа, несмотря на критику со стороны Европы некоторых пунктов закона о коллаборационизме, Украина будет действовать в собственных интересах и добьется справедливости по примеру Израиля.

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На территории Украины может быть много людей, которые бы молча восприняли оккупацию своего города или населенного пункта российскими войсками, что является пугающей тенденцией. О том, сможет ли правительство провести эффективные фильтрационные действия после освобождения всех территорий рассказал историк, народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью для "FM Галичина".

По его словам, украинское государство будет там, где будет украинская идентичность и эта фраза отвечает на вопрос касаемо безопасности нашей страны от вероятных будущих агрессий.

"На это, очевидно, должен тратиться дополнительный ресурс со стороны государства. Тех людей, которые активно сотрудничали с оккупантами, придется привлекать к ответственности. А смолчавшие, в случае украинской победы, не будут доминировать и не будут влиять на массы. Будем откровенны, таких людей, которые молча восприняли бы оккупацию, много по всей территории Украины. Но если Россия не повлияет на них, то они не будут вредны для нас", — говорится в сообщении.

Отдельно Владимир Вятрович затронул тему украинского закона о коллаборационизме, ведь в мирной Европе некоторые пункты уже начали называть слишком жесткими.

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Нардеп отметил, что некоторые либеральные европейские институты на самом деле находятся под российским влиянием, но в то же время украинское общество будет требовать справедливости в отношении граждан, которые сотрудничали с противником.

"Я думаю, что если это требование будет четко артикулировано, наши политики будут обязаны к нему прислушиваться, учитывая, что мы живем в демократическом государстве. Например, государство Израиль может себе позволить плюнуть в сторону таких вот либеральных критиков и наказать всех, кто совершил преступления против их народа и государства", — продолжил Владимир Вятрович.

В целом, по его мнению, Украина сможет придерживаться линии о том, чтобы заблокировать российское влияние на своей территории, даже если со стороны партнеров будет звучать критика на этот счет. Главное, что такая категоричность никак не повлияет на отношения Киева с Западом, подытожил историк.

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Напомним, 13 сентября в СБУ сообщили, что в Харьковской области депутат-коллаборант обеспечивал горючим военную технику Российской Федерации. Оккупационные власти в свое время обязали его ежемесячно платить по 50 тысяч рублей, чтобы он мог продолжать вести предпринимательскую деятельность.