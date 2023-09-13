Україна після перемоги доб'ється справедливого покарання для колаборантів, — В'ятрович (відео)

За словами нардепа, незважаючи на критику з боку Європи деяких пунктів закону про колабораціонізм, Україна діятиме у власних інтересах і доб'ється справедливості за прикладом Ізраїлю.

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На території України може бути багато людей, які б мовчки сприйняли окупацію свого міста чи населеного пункту російськими військами, що є лякаючою тенденцією. Про те, чи зможе уряд провести ефективні фільтраційні дії після звільнення всіх територій, розповів історик, народний депутат та ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю для "FM Галичина".

За його словами, українська держава буде там, де буде українська ідентичність, і ця фраза відповідає на питання щодо безпеки нашої країни від ймовірних майбутніх агресій.

"На це, очевидно, має витрачатися додатковий ресурс з боку держави. Тих людей, які активно співпрацювали з окупантами, треба буде притягати до відповідальності. А ті, що змовчали, у випадку української перемоги, не будуть домінувати та не впливатимуть на маси. Будьмо відверті, таких людей, які б мовчки сприйняли окупацію, багато по всій території України. Але якщо Росія не матиме впливу на них, то вони не будуть шкідливими для нас", — ідеться в повідомленні.

Окремо Володимир В'ятрович торкнувся теми українського закону про колабораціонізм, адже в мирній Європі деякі пункти вже почали називати занадто жорсткими.

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Нардеп зазначив, що деякі ліберальні європейські інституції насправді перебувають під російським впливом, але водночас українське суспільство вимагатиме справедливості щодо громадян, які співпрацювали з противником.

"Я думаю, що якщо ця вимога буде чітко артикульована, то наші політики будуть зобов’язані до неї прислухатись, зважаючи на те, що ми живемо в демократичній державі. Наприклад, держава Ізраїль може собі дозволити плюнути в сторону таких от ліберальних критиків і покарати всіх, хто вчинив злочини проти їхнього народу і держави", — продовжив Володимир В'ятрович.

Загалом, на його думку, Україна зможе дотримуватися лінії про те, щоб заблокувати російський вплив на своїй території, навіть якщо з боку партнерів лунатиме критика з цього приводу. Головне, що така категоричність ніяк не вплине на відносини Києва із Заходом, підсумував історик.

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Нагадаємо, 13 вересня в СБУ повідомили, що в Харківській області депутат-колаборант забезпечував пальним військову техніку Російської Федерації. Окупаційна влада свого часу зобов'язала його щомісяця платити по 50 тисяч рублів, щоб він міг продовжувати вести підприємницьку діяльність.