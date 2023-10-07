Работа заведений в комендантский час: в Раде хотят ввести уголовную ответственность (видео)

Нардеп Владимир Арешонков отметил, что на данный момент за нарушение комендатского часа предусмотрен только штраф. По мнению депутата, этого недостаточно.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности работает над ужесточением ответственности за нарушение комендантского часа собственниками заведений. Об этом сказал член комитета Владимир Арешонков в эфире телемарафона 6 октября.

Владимир Арешонков отметил, что в Украине начались проверки ресторанов кафе и клубов на предмет работы в комендантский час, однако они "не приносят положительного эффекта". По словам депутата, желание граждан отдохнуть понятно, однако все должны придерживаться правил.

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"Есть военное время, которое ограничивает некоторые права граждан. И это выписано в ряде нормативных документов. Есть понятие комендантского часа. Это также прописано соответствующими законодательными актами", — констатировал Арешонков.

По словам нардепа, на данный момент, украинское законодательство рассматривает нарушение комендантского часа только в плоскости административного права. Это значит, что полиция может принять в отношении нарушителей только административные меры, то есть штраф.

"Достаточно ли этого, нам кажется, что нет", — сказал депутат.

Арешонков сообщил, что комитет уже начал нарабатывать изменения в законодательство, предусматривающие установление уголовной ответственности за нарушение комендантского часа.

"Это означает, что не только штрафные санкции будут применяться, но и более жесткое наказание. Какое именно – об это идет дискуссия, но мы движемся в этом направлении", — заявил он.

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Нардеп также уточнил, что уголовная ответственность может быть применена прежде всего в отношении владельцев заведений, которые принимают посетителей во время комендантского часа.

Напомним, 1 октября журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что в центре Киева заведение Boho Club работает в комендантский час, однако полицейские отказались проверять факт работы.

Журналисты решили пообщаться с посетителями, которые стояли рядом возле заведения. Один из мужчин заявил, что их действия "ничего не дадут", добавив, что в заведении находится более 200 человек.