Пытаются прорвать оборону: ВСУ отбили 30 атак ВС РФ на Лимано-Купянском направлении (карты)

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, этот участок фронта сегодня является одним из сложнейших. После определенной паузы противник вновь начал атаковать позиции Сил обороны.

Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают успехов, несмотря на сопротивление и атаки со стороны ВС РФ сразу на нескольких направлениях. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо" поделился детальной обстановкой на передовой.

По его словам, российские оккупанты на Лимано-Купянском направлении собирали длительное время резервы, поэтому были вынуждены взять паузу в своем наступлении. Бойцы Сил обороны знали о планах противника восстановить там атаки.

"Мы отслеживали, что они собирают свои резервы и собираются атаковать. В частности те штурмовые роты, о которых шла речь раньше, они уже применяются. Преимущественно это подразделения Шторм-Z, которые сформированы с бывших и нынешних заключенных, а также военных, которые проштрафились и сейчас проходят свое наказание в этих подразделениях", — заявил Илья Евлаш.

В ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении Фото: DeepStateMAP В ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении Фото: DeepStateMAP

Отдельно начальник пресс-службы Восточной группировки войск отметил, что всех выше перечисленных бойцов используют на Лимано-Купянском направлении в качестве основных штурмовых подразделений.

Также известно, что за последние сутки на этом участке фронта украинскими военными было отбито 30 атак, что свидетельствует об активизации противника после определенной паузы. Главная цель российской оккупационной армии — город Купянск.

В ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении Фото: Скриншот

"Он (враг, — ред.) пытается любой ценой прорвать нашу оборону, но безуспешно. 17 раз использовал свою авиацию "Су-35". Парами заходили, поражали позиции Вооруженных сил Украины управляемыми авиабомбами и применяли вертолеты "Ка-52" и "Ми-8", — продолжил Илья Евлаш.

В общей сложности зафиксировано 656 обстрелов позиций Сил обороны, как отмечается далее. Чаще всего ВС РФ применяют минометы — сотни ударов разных калибров.

Во время таких боевых столкновений ВСУ удалось ликвидировать практически четверть тысячи оккупантов, а также уничтожить 21 единицу техники ВС РФ. Это одно из сложнейших направлений сегодня, считает Илья Евлаш. Все из-за возможностей оккупационной армии и подтянутым резервам, но это им в целом ничем не поможет.

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Напомним, 9 октября сообщалось, что РФ нарастила активность на Лимано-Купянском направлении, несмотря на сезон дождей. Противник не только увеличил количество штурмов, но и совершает танковые атаки. ВСУ тем временем наносят оккупантам колоссальные потери.