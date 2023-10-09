Несмотря на сезон дождей: РФ нарастила активность на Лимано-Купянском направлении (видео)

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, противник не только увеличил количество штурмов, но и совершает танковые атаки. ВСУ тем временем наносят оккупантам колоссальные потери.

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Российские оккупанты значительно нарастили активность на Лимано-Купянском направлении. Штурмы происходят несмотря на то, что начался сезон дождей. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона 9 октября.

По его словам, увеличилось не только количество штурмов, но и танковых атак. Противник пытается добиться каких-то успехов в районе Лимана и Купянска, но его встречает сопротивление со стороны ВСУ.

"Они (россияне — ред.) по состоянию на вчера уменьшили количество обстрелов и авиаударов — это связано с сезоном дождей, который сейчас начался. Конечно, это сильно усложнило использование и беспилотных летательных аппаратов, и авиации на этом направлении. Однако штурмы их не заканчиваются, они пытаются атаковать нас вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки, применяя различные подразделения", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно начальник пресс-службы Восточной группировки войск отметил, что украинские защитники на этом направлении успешно уничтожают вражеские танки. Известно как минимум об уничтожении 25 танков ВС РФ одной из бригад ВСУ.

"Так противотанковая рота 66-й бригады за четыре дня смогла ликвидировать четверть сотни танков, среди которых преимущественно были Т-72 и даже Т-90. Сейчас в интернете гуляет видео, где их танк "Прорыв" просто поднялся в воздух вместе с экипажем", — добавил Илья Евлаш.

Напомним, 7 октября сообщалось, что в РФ объявили о "масштабном" наступлении на Купянск, а потом удалили сообщение. Американские аналитики из ISW отметили, что противник начал интенсивно обстреливать трассу №26 (Шевченково-Купянск).