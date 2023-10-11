Мобилизация в Украине: есть ли ответственность для тех, кто не явился добровольно в ТЦК

По словам адвоката Ростислава Кравца, не стоит вестись на дезинформацию, которую распространяют по сети. Даже если бы закон предусматривал наказание, то все сроки уже прошли.

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, которое сопровождается всеобщей мобилизацией. С того момента его продлевали уже 7 раз и в этот период военнообязанные граждане могут получить повестку. Председатель Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Фактам" рассказал, что будет с теми гражданами, которые не явились добровольно в ТЦК и СП.

По его словам, у украинских мужчин нет и не было обязательства перед законом явиться добровольно в военкомат ни 24 февраля, ни на следующий день, ни в любой другой день за 19 месяцев войны.

Все данные о том, что украинцы якобы обязаны были прийти в ТЦК и СП в течении первых 10 дней действия военного положения, заявляет адвокат, являются дезинформацией.

"Нет правила, что в течение 10 дней с момента введения военного положения надо явиться в ТЦК. Это вымышленная история", — говорится в сообщении.

Реализацией воинского учета и мобилизации должны заниматься исключительно представители ТЦК и СП, а не обычные граждане. Более того, фактически все сроки привлечения к ответственности уже прошли.

Напомним, 11 октября сообщалось, кто может получить отсрочку от призыва на службу во время всеобщей мобилизации в Украине. При этом, чтобы получить отсрочку или освобождение от службы, необходимо предоставить соответствующие документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.