В США обеспокоены тем, что придется одновременно поддерживать Украину и Израиль, — CNN

По словам журналистов, сейчас Украине и Израилю требуется разное оружие. Так, Киеву для войны против РФ нужно большое количество артиллерийских боеприпасов, а вот Иерусалим запросил высокоточные ракеты и системы ПРО "Железный купол".

В Пентагоне обеспокоены тем, что США придется увеличить производство боеприпасов для одновременной поддержки Украины и Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

По словам журналистов, сейчас Украине и Израилю требуется разное оружие. Так, Киеву для войны против РФ нужно большое количество артиллерийских боеприпасов, а вот Иерусалим запросил высокоточные ракеты и системы ПРО "Железный купол".

Однако, как сообщается, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то есть риск, что ЦАХАЛу также понадобятся американские 155-мм артиллерийские боеприпасы.

Издание пишет, что Пентагон уже связался с американскими производителями оружия, чтобы ускорить выполнение существующих заказов от Израиля на военную технику.

В материале говорится, что в начале 2023 года США вывезли из Израиля сотни тысяч своих боеприпасов, чтобы затем передать их Украине. ВСУ используют тысячи артиллерийских снарядов, чтобы отбиться от военного вторжения российских войск. Речь идет о гораздо больших масштабах, которые использовал бы ЦАХАЛ при наземной операции в сектор Газа.

Журналисты отметили, что в Пентагоне также обеспокоены ситуацией в Конгрессе. Неизвестно, одобрят ли американские законодатели финансирование для поддержки Израиля и Украины.

Как заявил источник, Штаты расширят поддержку Израиля, однако необходимо, чтобы Конгресс обеспечил наличие дополнительных средств для реагирования на кризисы и непредвиденные обстоятельства по мере их возникновения.

Напомним, что США оправляют в Средиземное море второй авианосец. Окончательное решение о подходе к побережью Израиля Белый дом пока не принял, но судно движется в том направлении, сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон возглавит "коалицию возможностей" по подготовке украинских ВВС. Дания и Нидерланды возьмут на себя подготовку пилотов для истребителей F-16, переданных Украине.