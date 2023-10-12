Среди них 11 генералов: армия РФ потеряла почти 2000 офицеров в Украине, — чиновник НАТО

По словам представителя Североантлантического альянса, основные потери российской армии приходятся на период с начала 2023 года, однако руководство РФ готово и далее идти на значительные жертвы.

Вооруженные силы России в войне против Украины поплатились жизнями своих 1800 офицеров, среди которых оказалось 11 генералов, рассказал на полях встречи министров обороны стран — членов НАТО высший чиновник альянса, сообщает "Суспільне".

С декабря 2022 года, заметил он, РФ потеряла почти 300 тысяч военнослужащих — более половины оккупантов, посланных на российско-украинскую войну. При этом собеседник отметил, что с апреля этого года количество погибших российских солдат несколько уменьшилось, поскольку ВС РФ отказались от наступательных действий.

Он заявил, что большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года, однако вместе с тем РФ "продемонстрировала готовность и далее идти на значительные жертвы".

"Путин больше всего на свете по-прежнему уверен, что Россия может нанести Украине военное поражение, по крайней мере, на востоке, хотя, похоже, его генералы не всегда адекватно информируют его о реальном положении дел на местах", — отметил натовец.

И добавил, что Украина, в отличие от агрессора, успешно возвращает свои земли и делает это, основываясь на прекрасном знании своей территории и погодных условий.

"Украина возвращает территории. Делая это методично, шаг за шагом, постепенно, и то оружие, которое мы ей дали, позволило за последние три месяца деоккупировать больше территорий, чем россияне смогли захватить за восемь месяцев во время осенне-зимнего наступления в прошлом году. Так что это весьма существенно", — подчеркнул представитель Североатлантического блока.

Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские.

"И я знаю, что страны — члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить те проблемы, которые вызывают беспокойство", – добавил чиновник НАТО.

Он заметил, что Россия на самом деле не имеет достаточного количества боеприпасов, чтобы осуществлять успешные наступательные действия.

"Несмотря на мобилизацию оборонной промышленности, Российская Федерация по-прежнему не соответствует требованиям военного времени. Для проведения даже скромной операции России пришлось бы обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран, помимо того, что она получает от Ирана. Тогда Путину придется отдать приказ о мобилизации призывников", — сказал собеседник.

В то же время он отметил, что удары российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры в Украине продолжатся.

"Москва считает, что это эффективная стратегия по ослаблению воли Украины к борьбе. Поэтому критически важно, чтобы Украина была в состоянии поддерживать эффективную противовоздушную оборону", — заявил высокопоставленный представитель НАТО.

И подытожил: НАТО видит свою ключевую помощь в усилении противовоздушной обороны Украины — ее поддержка и развертывание, в частности с помощью систем Patriot.

Напомним, Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал зимнюю битву с Россией. По мнению президента, сильная ПВО Украины не позволит российским ракетам и дронам уничтожать инфраструктуру и помешает атакам на соседние страны.

Кроме того, Фокус рассказал об итогах "Рамштайна", прошедшего 11 октября в Брюсселе.

9 октября стало известно, что в США решили объединить два пакета помощи, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Израилю, и вернуть денежную помощь Киеву, против которой ранее выступали некоторые представители республиканцев.

Ранее, 7 октября, Фокус сообщал о том, что сенатор Крис Ван Холлен рассматривает возможность трехстороннего обмена, в рамках которого Польша отправит в Украину свои зенитные ракетные комплексы Patriot, а взамен получит от США системы "Железный купол".