Путин пытается поднять рейтинги: с чем связана активизация ВС РФ на восточном фронте

По словам Игоря Романенко, российская пропаганда активно работает над темой войны в Украине. Им нужно успехи, чтобы обеспечить еще большие рейтинги Владимира Путина.

Военные РФ активизировались на Востоке Украины, они пытаются наступать на Авдеевском направлении, где подразделения ВСУ держат оборону. России нужны успехи на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Он отметил, что приближаются президентские выборы в России. Они состоятся в марте 2024 года.

Сейчас российские пропагандисты интенсивно обсуждают ситуацию в Украине, пытаясь найти способ повысить популярность Владимира Путина благодаря успехам в этом вопросе.

Успехов в России немного

Военный эксперт рассказал, что в январе оккупанты начали стратегическую наступательную операцию. И завершилась она не так, как они хотели. Хотя оккупанты и смогли захватить Соледар и Бахмут. Но на этом все успехи закончились.

По словам Романенко, военные оказывают мощное сопротивление оккупантам. И с лета удалось продвинуться на юг от Бахмута — до Клещеевки и Андреевки. Также ожесточенные бои продолжаются за Курдюмовку. А на Юге украинские военные существенно вклинились в оборону оккупантов.

"Проводя наступательные действия на Востоке, они хотят, чтобы Силы обороны Украины перебросили сюда соответствующие резервы и таким образом опосредованно было остановлено наиболее угрожающее для них продвижение вперед Сил обороны, на юг в Запорожской области", — отметил эксперт.

Генерал-лейтенант отметил, что россияне сейчас выбрали для своего наступления Авдеевское направление. Они считают его самым перспективным для продвижения. Но, по его словам, украинские военные держат позиции и отражают атаки.

"В настоящее время оккупанты выбрали для себя наиболее перспективным направлением Авдеевку и часть Марьинки. Но, несмотря на все дополнительные резервы, технику и боеприпасы, им не удается решать свои задачи", — подчеркнул Романенко.

Напомним, мониторинговое сообщество DeepState сообщило, что авангард российской группировки, которая наступает на Авдеевку, 11 октября смог добраться до села Северное. В окрестностях населенного пункта было замечено одну единицу военной техники и колонну пехоты врага.