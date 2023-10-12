Серьезные физические убытки: в НАТО дали оценку ударам ВСУ по Черномрскому флоту РФ

Представители Альянса считают, что российский флот в акватории Черного моря все же сохранил способность выполнять основные боевые задачи — патрулировать местность и нансить удары крылатыми ракетами.

Высокопоставленные чиновники НАТО в ходе встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе заявили, что удары Сил обороны Украины по Черноморскому флоту РФ в сентябре серьезно ограничили его возможности. В то же время российские военные корабли все еще способны выполнять основные боевые задачи. Об этом 11 октября сообщили в "Европейской Правде".

Корреспондент издания сообщает, что по мнению западных военных, атаки по российским кораблям и штабу Черноморского флота нанесли серьезный ущерб ВМС РФ.

"Эти нападения были более разрушительными и лучше скоординированными, чем другие до сих пор в этой войне. Физические убытки почти наверняка серьезные, но локализованы, что привело к тому, что Россия вывела большую часть своего флота из Крыма", — заявил один из чиновников.

Между тем флот почти наверняка способен выполнять большинство боевых задач военного времени, в том числе патрулировать акваторию и совершать запуски крылатых ракет морского базирования. Но совершать более широкое патрулирование, а также блокировать украинские порты россиянам становится сложнее

"Также вероятно, что его способность защищать свои объекты и проводить еженедельное техническое обслуживание ухудшилась", – сказал чиновник, вероятно, имея в виду удары в сентябре по сухому доку в Севастополе.

Он также отметил, что такая ситуация, предположительно, заставит Россию занять реактивную позицию. В то же время она демонстрирует способность Вооруженных сил Украины подорвать символическую и стратегическую силу Москвы во временно оккупированном Севастополе.

Напомним, по данным британской разведки, из-за мощных ударов украинских сил Черноморский флот РФ получил хоть и серьезный, но все же локальный физический ущерб. В Минобороны Великобритании считают, что российский флот почти наверняка сохраняет возможность выполнять одну из основных боевых задач — наносить ракетные удары по Украине.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук 11 октября в соцсетях написал, что патрульный корабль ВМФ России "Павел Державин" мог подорваться на мине в Черном море. А Telegram-канал "Крымский ветер" написал, что жители оккупированного Севастополя слышали глухой взрыв.