Корабль ЧМФ РФ "Павел Державин" мог подорваться на российской мине, – Братчук (фото)

Мониторинговая группа обнаружила в море, неподалеку от Севастополя, неизвестный корабль. Есть предположения, что это был минный тральщик.

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Патрульный корабль Военно-морского флота Российской Федерации "Павел Державин" мог подорваться на мине в Черном море. Об этом написал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем Telegram-канале 11 октября.

"Есть предварительная информация о подрыве патрульного корабля "Павел Державин" ЧФ России. Корабль находился на внешнем рейде в.о. Севастополя. Предварительно — подорвался на российской морской мине" — сообщил Братчук.

Спикер отметил, что данная информация требует подтверждения.

Сергей Братчук заявил, что корабль "Павел Державин" мог подорваться на российской мине

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что несколько жителей Севастополя слышали глухой взрыв примерно в 10 часов утра. Кроме того, мониторинговая группа канала обнаружила днем в море у Севастополя корабль и катер.

"Судя по размерам корабля — приблизительно 60 метров — это мог быть только минный тральщик. Если так, то поздно пить "боржоми", — заявили авторы публикации.

Мониторинговая группа обнаружила у Севастополя неизвестный корабль Фото: Telegram

В море у Севастополя были замечены корабль и катер Фото: Telegram

Подрыв корабля "Павел Державин": что известно

Напомним, 11 октября советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с портом во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове мог быть поврежден сторожевой корабль ВМФ РФ "Павел Державин".

"Пока не понятно, что произошло. То ли удар ракетой, то ли удар воздушным или морским дроном, то ли просто кто-то неудачно покурил", — написал Геращенко.

В Черном море мог быть поврежден корабль "Павел Державин" Фото: Скриншот

Ранее, 14 сентября, в результате атаки Сил обороны Украины на патрульные корабли Военно-морского флота Российской Федерации был также подбит патрульный корабль "Сергей Котов". На судне был поврежден винт, а в левом борту образовалась пробоина.

Кроме того, в СБУ сообщили 15 сентября, что экспериментальный дрон "Морской малыш" подбил российский корабль "Самум" вблизи временно оккупированного Севастополя. Беспилотник попал в заднюю правую часть судна. В результате значительных повреждений "Самум" потерял ход.