Российская ДРГ пыталась прорвать границу в Сумской области: Наев сообщил детали (видео)

Восемь оккупантов пытались пройти к объектам гражданской критической инфраструктуры. Захватчики понесли потери в результате артиллерийских и минометных обстрелов со стороны Сил обороны.

Российская диверсионная группа ночью 12 октября пыталась прорваться через границу в Сумской области и едва не была полностью уничтожена. Об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ.

Диверсанты двигались к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры. Впоследствии они были обнаружены. Всего оккупантов было восемь человек.

По его словам, попытка пересечь государственную границу Украины завершилась для них неудачей. Артиллерийским и минометным подразделениями были организованы успешные действия по обезвреживанию диверсантов. Группа оккупантов понесла потери и отошла за границу.

"Эта работа проводится ежедневно. Двигаемся дальше", — сообщил Наев.

Активность российских ДРГ в приграничье Сумской области

Оккупанты, как заявили 23 сентября участники подполья, планируют диверсии на границе с Сумской и Харьковской областями. Рота 2 бойцов специального назначения ГУ ГШ российских войск прибыла в район российского города Грайворона (Белгородская область). Им командование приказало тренироваться в приграничных районах Украины.

Больше всего обстрелов российских войск в сентябре фиксировали на Сумщине и Харьковщине, где в приграничных локациях в результате атак особенно страдают гражданские. Оккупанты регулярно небольшими группами пытаются пересекать границу в Сумской области. Диверсионно-разведывательные подразделения могут передавать соответствующие координаты относительно расположения различных объектов.

В июле российская ДРГ совершила неудачную попытку прорвать границу в Сумской области. Украинские военнослужащие, как отмечают в командовании, в таких случаях открывают огонь на поражение, и выжившим россиянам не остается ничего, как только отойти за пределы государственной границы.

Напомним, 3 сентября войска РФ атаковали Сумскую область во время фиксации последствий предыдущего обстрела. Во время вражеского артиллерийского обстрела погиб старший следователь следственного отдела Шосткинского районного управления Нацполиции в Сумской области, еще три человека получили ранения.