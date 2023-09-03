ВС РФ атаковали Сумскую область во время фиксации последствий предыдущего обстрела: есть жертвы

Во время вражеского артиллерийского обстрела погиб старший следователь следственного отдела Шосткинского районного управления Нацполиции в Сумской области, еще три человека получили ранения.

Related video

В субботу 2 сентября около 16:30 Вооруженные силы Российской Федерации открыли артиллерийский обстрел по городу Середина-Буда Сумской области в тот момент, когда правоохранители фиксировали последствия предыдущего вражеского обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram.

"Оккупанты обстреляли г. Середина-Буда на Сумщине во время документирования правоохранителями предыдущих преступлений врага — начато производство", — говорилось в сообщении.

Отметили, что из-за вражеской атаки погиб полицейский из-за осколочных ранений, еще двое правоохранителей и гражданский мужчина получили ранения. Также были повреждены два здания и автомобиль.

В результате чего под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

В пресс-службе Сумской областной военной администрации рассказали, что во время обстрела было зафиксировано десять взрывов. Погибший 32-летний правоохранитель Руслан Фараонов был старшим следователем следственного отдела Шосткинского районного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Сумской области.

По сообщению Сумской областной прокуратуры, в тот же день около 10:30 враг совершил минометный обстрел города Середина-Буда. В результате чего 56-летний и 31-летний мужчины получили ранения. Также были повреждены линия электропередач, две установки и местное предприятие.

Напомним, ночью 3 сентября ВС РФ выпустили по южным районам Одесской области 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. В частности, под атаку попала гражданская инфраструктура Подунавья.

2 сентября российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области. Один из российских боеприпасов попал в дорогу возле многоэтажки, а еще один — в местное кладбище, от чего разворотило могилы.