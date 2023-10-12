"Павел Державин" поврежден. Какие задачи выполнял корабль и что значит его потеря для флота РФ

В ВМС Украины официально подтвердили, что "Павел Державин" получил повреждения. Судно была носителем 8 крылатых ракет "Калибр" и Х-35. Потеря корабля уменьшит возможности патрулирования Черного моря для оккупантов.

11 октября появилась информация о том, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Крыма. Уже на следующий день, 12 октября, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию о повреждении корабля. Фокус рассказывает, что известно о корабле "Павел Державин", и какие задачи он выполнял.

"Павел Державин" подбит или поврежден – что случилось с российским сторожевым кораблем

Сначала экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил о том, что "Павел Державин" был поврежден на рейде. На тот момент не было известно, что стало причиной подрыва.

"То ли удар ракетой, то ли удар воздушным или морским дроном, то ли просто кто-то неудачно покурил", — написал Геращенко.

Позднее спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что "Павел Державин" мог подорваться на российской мине.

"Есть предварительная информация о подрыве патрульного корабля "Павел Державин" ЧФ России. Корабль находился на внешнем рейде в.о. Севастополя. Предварительно — подорвался на российской морской мине" — сообщил Братчук.

Утром 12 октября спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" официально подтвердил повреждение корабля. Он сказал, что назвать подробности происшествия он на данный момент не может.

"Вы первые, кому я подтверждаю это официально, что он получил повреждения. Я не могу вам предоставить, скажем так, подробностей инцидента, но такой факт есть", — заявил Плетенчук.

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Что известно о большом сторожевом корабле "Павел Державин"

"Павел Державин" — это корвет проекта 22160 "Василий Быков". Корабли начали строить с 2014 года. Они предназначены для патрулирования территориальных вод и экономической зоны в море. Сооружались корабли на двух предприятиях "Зеленодольский" на Волге и ССЗ "Залив" в Керчи. Первый корабль проекта 22160 был заложен в 2014 году со спуском на воду в 2017 году и получил название "Василий Быков".

Спуск на воду "Павла Державина", 2019 год

Корабль "Павел Державин" имеет бортовой номер 363 и был спущен на воду в 2019 году. С 27 ноября 2020 года находится на службе Черноморского флота РФ. Всего было построено 4 корабля по проекту "Василий Быков" и еще 2 строятся. Опыт полномасштабной войны в Украине показал, что корветы имеют ряд недостатков: слабая система вооружений, в том числе противовоздушная оборона, плохая скорость и малое водоизмещение из-за чего страдает мореходность. В РФ заявляли, что откажутся от дальнейших закупок проекта из-за изначально провальной концепции "инновационного патрульного корабля минимального водоизмещения с модульным вооружением".

Основные характеристики корабля "Павел Державин"

Водоизмещение — 1300 тонн;

Длина — 94 метра;

Ширина — 14 метров;

Осадка — 3,4 метра;

Экипаж — до 80 человек;

Силовая установка — два маршевых дизельных двигателя на 34 000 лошадиных силы.

Обычно для офшорных патрульных кораблей водоизмещение составляет 1500-2000 тонн. Например, британский патрульный корабль HMS Tamar имеет водоизмещение 2000 тонн.

Вооружение "Павла Державина"

Корабли проекта "Василий Быков" вооружены артиллерийским, и ракетным вооружением. Ударным вооружением выступают 8 пусковых для ракет Калибр-К или Х-35. Средства ПВО — ПЗРК "Игла-С" и "Верба". Также на борту может быть от 2 до 4 БПЛА "Орлан-10" и 1 вертолет Ка-27ПС, Ка-29 или Ка-52К. Из-за недостаточного уровня защиты ПВО в сети публиковали фотографии одного из кораблей проекта 22160 с ЗРК "Тор-М2КМ" на борту.

Большой сторожевой корабль проекта "Василий Быков" с ЗРК "Торм-М2МК"

Какие задачи выполнял "Павел Державин" и что означает его потеря

Всего в строю Черноморского флота РФ остается более 30 боевых кораблей, если не учитывать вспомогательные судна и катера. Оккупанты распределили их между Севастополем, Новороссийском и Феодосией. В ВМС Украины говорят, что еще нельзя говорить о паритете в Черном море, однако враг уже не чувствует себя безопасно. Он не может приближаться к берегу Одессы, как это было в первые месяцы полномасштабной войны.

Первый патрульный корабль проекта 22160 под названием "Василий Быков"

Кораблей проекта 22160 у ВМС РФ есть только 4 единицы. Без "Павла Державина" их будет три: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Сергей Котов". От этого возможности РФ патрулировать Черное море снизятся. После начала большой войны, в СМИ неоднократно писали про атаки на корабли проекта 22160. Утром 1 августа Минобороны РФ заявило об отражении атак на "Сергея Котова" и "Василия Быкова". Однако журналисты опубликовали радиоперехват переговоров оккупантов о том, что на помощь отправляли вертолет Ка-29.

Основные задачи патрульных кораблей 22160 — патрулирование территориальных вод, а также вод в радиусе 200-мильной исключительной экономической зоны. Кроме этого они могут оказывать помощь пострадавшим при морских катастрофах. Также "Павел Державин" должен охранять базы ВМС от нападений противника.