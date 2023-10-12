"Намек, чтобы покинули Крым": в ВМС подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин"

Корабль, который принадлежит к Черноморскому флоту России, подорвался на неизвестном устройстве в районе оккупированного Севастополя.

У российских оккупантов в Крыму был "выведен из строя" еще один корабль Черноморского флота "Павел Державин". Судно получило повреждения возле временно оккупированного Севастополя в Крыму 11 октября. Об этом в эфире телемарафона 12 октября сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Мы официально можем подтвердить: этот корабль получил повреждения. Безотносительно того, каким образом. Это можно расценивать как очередной намек на то, что российским оккупантам самое время покинуть наш Севастополь", — заявил Плетенчук.

Плетенчук отметил, что не может рассказать всех деталей инцидента с судном "Павел Державин" и добавил, что корабль принадлежит к российскому флоту, хотя ранее Украина владела судном с идентичным названием.

"Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", — сообщил Плетенчук.

Напомним, что 11 октября российские пропагандисты сообщали, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался патрульный корабль ЧФ России "Павел Державин".

Ранее сообщалось, что ВС РФ вывели в море недоделанный корабль "Циклон" предназначен для запуска крылатых ракет типа "Калибр". Однако основную свою функцию корабль выполнять не способен.