"Не умеет запускать ракеты": ВС РФ вывели в море недоделанный корабль "Циклон", — ВМС (видео)

По словам спикера Дмитрия Плетенчука, выведенное в Черное море российское судно не прошло испытания. Он предположил, что Москва не имела достаточно запчастей, персонала и оборудования для производства "Циклона".

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Российские оккупанты вывели в Черное море платформу "Циклон", предназначенную для запуска крылатых ракет типа "Калибр". Однако основную свою функцию корабль выполнять не способен. Об этом 28 сентября в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Он является примером как раз этого "если бы", потому что если бы они имели запчасти, персонал, оборудование, то этот корабль прошел бы государственные испытания в течение двух лет, которые он не смог завершить. И он бы, пожалуй, запускал "Калибры"", — отметил спикер ВМС.

Он объяснил, что корабль, созданный для запуска ракет, не может их запускать из-за проблем с производством в РФ.

"Платформа, которая построена именно под эту задачу, которая в принципе больше ничего не умеет и не должна уметь, штатное вооружение которой не выполняет никаких других функций кроме самообороны, не умеет запускать ракеты, потому что, видимо, есть какие-то проблемы у них с производством", — сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что проблемы России не ограничиваются только недоделанным "Циклоном". По его словам, трудности у страны-агрессора возникают также в ракетостроении и космической сфере.

"На всех уровнях они испытывают проблемы", — заявил военный.

Комментарий Дмитрия Плетенчука

Напомним, "Циклон" — это малый ракетный корабль, который построили на Керченском судостроительном заводе. Он имеет водоизмещение 800 тонн и вооружен ракетным комплексом "Калибр-НК". Это судно способно поражать объекты в береговой зоне и уничтожать надводные силы.

22 августа корабль "Циклон" впервые зафиксировали в Черном море. Незадолго до этого судно было введено в состав Черноморского флота РФ.