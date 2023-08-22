Россия впервые вывела на боевое дежурство новый ракетоноситель "Циклон" (видео)

По словам Наталии Гуменюк, россияне вывели в море сразу три корабля-носителя "Калибров" суммарным залпом до 20 ракет.

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Во вторник, 22 августа, было зафиксировано перемещение новейшего корабля "Циклон" российского происхождения в Черное море. Этот корабль недавно был добавлен в состав Черноморского флота России. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

Всего в море было отправлено три корабля-носителя ракет "Калибр", которые в совокупности могут выпустить до 20 ракет данного типа. Среди этих трех носителей включен и новейший корабль "Циклон", который недавно был введен в состав Черноморского флота Российской Федерации.

Что известно про корабль "Циклон"

Корабль "Циклон" является корветом проекта 22800 "Каракурт", был принят в строй ВМФ РФ только в июле 2023 года и стал первым для Черноморского флота РФ ракетоносным кораблем, полученным после потопления ракетного крейсера "Москва".

"Циклон" может брать до 8 заряжаемых в универсальную пусковую установку ракет "Калибр". Также "Циклон" вооружен 76-мм артустановкой в носовой части и морской версией комплекса "Панцирь-МЭ" с заявленной дальностью стрельбы ракетами до 20 км и высотой поражения цели до 15 км.

Корвет Циклон имеет длину корпуса в 67 метров, водозамещение — 870 тонн, экипаж — 39 человек, автономность и дальность хода — до 15 суток, до 2500 миль при скорости 12 узлов.

Черноморский флот РФ имеет в своем составе 2 фрегата, уже 4 корвета и до 5 субмарин, которые могут запускать "Калибры", общий залп — до 70 КР этого типа.

Напомним, что 12 июля заявили, что в Керчи построили для России корабль, который будет обстреливать ракетами украинцев.

"Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему назначению в составе отрядов и группировок флота", — сообщали россияне.

Ранее сообщалось, что ВМФ России маскирует свой самый мощный военный корабль в Черном море. "Адмирал Эссен" получил новую окраску — темная краска, нанесенная поверх однородной серой схемы, призвана обмануть украинские беспилотники.