Вторая потеря для добровольцев: в районе Кременной погиб боец из Финляндии, — СМИ

Представители Сил обороны Украины уведомили родственников о произошедшей трагедии. По данным финской полиции, десятки военных из Финляндии воюют за Украину.

На фронте погиб доброволец из Финляндии, ставший уже вторым выходцем из этой скандинавской страны, который отдал жизнь в оборонительной войне против РФ в Украине. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Отмечается, что представители Сил обороны Украины уведомили семью гражданина Финляндии о произошедшей трагедии. Известно, что боец погиб в конце прошлой недели в районе Кременной Луганской области. Его имя не называется.

В публикации отмечается, что мужчина был уроженцем Восточной Финляндии и работал в спасательной отрасли. В финской полиции отметили, что десятки военных из Финляндии воюют за Украину против РФ. Уже известно о гибели двух финских добровольцев, которые защищали Украину.

Напомним, что ВС РФ вербуют иностранцев на войну. В ISW сообщили о подробностях. В подразделениях ВДВ РФ присутствуют добровольцы с Кубы и из Непала. По данным аналитиков, иностранцами комплектуют относительно элитные оккупационные подразделения из-за сокращения их численности.

Также сообщалось, что в Одессе задержали российского агента, который корректировал обстрелы и представлялся спасателем. По данным следствия, подозреваемый числился добровольцем в волонтерской спасательной службе, однако во время разбора завалов он снимал последствия ударов.