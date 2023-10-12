Военный из Кривого Рога застрелил своего побратима на Херсонщине: подробности

Мужчина находился на службе и услышал выстрелы со стороны позиций ВС РФ, поэтому схватил автомат и начал отстреливаться.

Бойца из Кривого Рога судили за убийство побратима. Он получил два года в дисциплинарном батальоне. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Событие произошло 19 августа 2022 года на Херсонщине. Украинские бойцы находились в одном из населенных пунктов, когда начали раздаваться выстрелы с позиций ВС РФ. Криворожанин схватил свой автомат АКС-74 и начал стрелять в сторону врага, не убедившись, что не заденет своих.

Он совершил с десяток выстрелов и нечаянно попал в своего же сослуживца. От тяжелого ранения в голову тот скончался на месте.

"Таким образом солдат своими умышленными и противоправными действиями совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст. 414 УК Украины, а именно нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего", — говорится в приговоре суда.

Свою вину обвиняемый признал полностью.

Криворожанина признали виновным и наказали двумя годами лишения свободы, но заменили их на содержание в дисциплинарном батальоне сроком в 2 года. Кроме того, обвиняемый заплатит 3398 гривен за проведение судебной экспертизы оружия.

Напомним, что в Киеве военнослужащий во время конфликта из автомата расстрелял двух сослуживцев. После содеянного военнослужащий пытался убежать, но через 2 часа его задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в спецпрокуратуре раскрыли детали убийства военных в Киеве. По версии следствия, пьяные посиделки в компании сослуживцев закончились дракой. Военный схватил автомат Калашникова и расстрелял двух мужчин.