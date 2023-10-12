В РФ утверждают об "успехах" 810-й бригады ЧФ, которую полностью разбили ВСУ, — ISW

По данным военных исследователей, в Минобороны РФ заинтересованы в популяризации известных подразделений, чтобы создать образ успешной военной кампании.

Российское военное командование продолжает отмечать заслуги 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота за участие в войне в Украине, несмотря на сообщения о том, что бригада полностью разбита, а то, что от нее осталось — перебросили на Херсонское направление. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 октября.

Заместитель командующего Черноморским флотом РФ контр-адмирал Ильдар Ахмеров 11 октября наградил военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ за отражение ударов Сил обороны Украины на неназванном участке фронта.

Это произошло по прошествии недели после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешной российской обороне в районе Работино, а "успехи" отчасти отнес на счет упомянутого подразделения.

Глава ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов 22 сентября заявил, что Силы обороны разгромили 810-ю бригаду морской пехоты, после чего российское командование было вынуждено вывести оставшиеся силы бригады из западной части Запорожской области.

Российские источники 5 октября сообщали, что части 810-й бригады морской пехоты перебросили на Херсонское направление. Предположительно, бригаду расформировали или же все еще дополняют. Во всяком случае аналитики из ISW не нашли в российских источниках обсуждений участия этого подразделения в каких-то боях за период с начала до середины сентября.

Судя по всему, в Минобороны РФ заинтересованы в популяризации известных подразделений, чтобы создать образ успешной военной кампании.

Напомним, что военные исследователи также отмечают, что российские войска учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе.

Также сообщалось, что из-за провалов российским войскам пришлось менять командующего на ключевом Запорожском направлении.