Новые успехи ВСУ: ВС РФ из-за провалов сменили командующего на ключевом направлении, — ISW

По данным аналитиков, геолоцированные данные за 8 октября указывают на то, что ВСУ продвинулись на северо-востоке в 30 км от Великой Новоселки. Масштабные проблемы с управлением оккупационной группировкой в западной части Запорожской области, возможно, привели к смене командующего.

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Наступательные операции российских войск в районе Авдеевки и Жеребянки совпали по времени с локализованными наступательными усилиями в Луганской области и восточной части Запорожской — все это делается для того, чтобы помешать Силам обороны перебросить резервы на критически важный фронт — запад Запорожской области. Об этом сообщат "Институт исследования войны" в сводке от 10 октября.

Аналитики подтверждают новое продвижение ВСУ в районе приграничья Донецкой и Запорожской областей. Геолоцированные данные, опубликованные 8 октября, указывают на то, что ВСУ продвинулись на северо-востоке от Никольского (в 3 км от Угледара и 30 от Великой Новоселки). Генштаб ВСУ сообщил о частичном успеха возле Андреевки (7 км от Бахмута). Российские же источники сообщили, что ВСУ продвинулись на запад от Новофедоровки (в 15 км от Работино и 6 к северо-западу от Верхового).

Сложности по части управления в ключевом районе фронта

Российское военно-политическое руководство, возможно, вновь прибегло к смене командира 58-й общевойсковой армии, что указывает на масштабные проблемы с управлением и командованием оккупационной группировкой в западной части Запорожской области.

9 октября российский источник сообщил, что командование отстранило генерал-лейтенанта Дениса Лямина от командования 58-й общевойсковой армией. В июле Лямин сменил прошлого командира — генерал-майора Ивана Попова.

Сообщается, что за эти три месяца российскому Генштабу приходилось изощряться, чтобы скрыть то, что действительно происходило внутри подразделений 58-й армии, которая сейчас противостоит контрнаступлению Украины на западе Запорожской области.

По данным источника, Лямин приближен к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, который перевел его на работу в Генштаб, чтобы уберечь от критики за неудачи в западной части Запорожья.

У ISW нет прямых подтверждений того, что Лямин снят с должности, то есть что командование оккупационной группировки менялось дважды за короткое время, что, в свою очередь, может свидетельствовать о сложностях по части управления в ключевом районе фронта.

Напомним, что, по данным аналитиков из DeepState, ВС РФ начали штурм в нескольких районах под Авдеевкой.

Также сообщалось, что ВС РФ пытаются помешать продвижению ВСУ в Запорожской области.