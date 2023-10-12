Позиция республиканцев, блокирующих помощь Украине, может помешать наступлению ВСУ, — FT

По мнению западных экспертов, для украинской армии важно иметь достаточное количество боеприпасов и средств ПВО. И даже временная пауза в предоставлении военной помощи отразится на наступательном потенциале Сил обороны.

Позиция американских законодателей из числа республиканцев, которые выступают против военной помощи Украине, может помешать наступлению украинских вооруженных сил. По мнению военных экспертов, даже временное промедление в поддержке может сковывать наступательные возможности ВСУ. Об этом 12 октября сообщили журналисты Financial Times.

В материале говорится, что пауза в предоставлении военной помощи Украине приведет к ограничению стратегических и тактических возможностей ВСУ, и это чревато замедлением контрнаступления и ослаблением давления на россиян, что в свою очередь будет способствовать восстановлению боеспособности ВС РФ.

Прежде всего речь идет о поставках артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам авторов публикации, украинские защитники используют ежедневно до семи тысяч артиллерийских снарядов, которыми наносятся удары по оборонительным укреплениям оккупантов. При этом, чтобы россияне не успевали их отстраивать, необходимо наращивать темпы огневого поражения.

"Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", — считает старший научный сотрудник RAND Corporation Дара Массикот.

В то же время запасы артиллерийских снарядов в США истощаются, отмечают обозреватели, из-за чего в Украину начали поступать кассетные боеприпасы. Хотя американские производители вооружений планируют увеличить их производство.

По информации генерала Чарльза Брауна, Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине как минимум до 1 января 2024 года, и для этого у Минобороны США осталось приблизительно 5,4 млрд долларов в запасе. Однако если вопрос для Украины не разрешится положительно, это неизбежно отразится на ситуацию на поле боя.

"Через несколько недель, если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя. Это совершенно точно повлияет на планы украинских военных зимой и весной", — подчеркнул директор отдела Европы и России Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн.

Ранее Фокус выяснял, какое влияние будет иметь остановка военной помощи для украинской армии и найдена ли альтернатива. В западных СМИ все чаще появляются публикации, в которых говорится, что по словам украинских партнеров, военная поддержка с их стороны не может быть вечной.