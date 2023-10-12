"На щите": в Луганской области погиб 21-летний активист и боец ССО Сергей Молчанов (фото)

Сергей Молчанов, как отметили в "Украинской академии лидерства", был примером полной преданности своей мечте и целям. Он мечтал превратить Мариуполь в центр "Пласта" на востоке Украины и развивать движение в родной Харьковской области.

Воин Сил специальных операций (ССО) ВСУ и активист харьковского "Пласта" Сергей Молчанов погиб в боях с российскими захватчиками в Серебрянском лесу в Луганской области. Ему был 21 год. "Украинская академия лидерства" (УАЛ) в Facebook сообщила подробности.

Защитник погиб 11 октября. Это произошло в Серебрянском лесу возле Кременной.

В сообщении гибель украинского защитника назвали огромной потерей. Сергей, как отметили в УАЛ, был примером полной преданности своей мечте и целям.

"Наш герой на щите... Он будет жить в нашей памяти, и в его честь мы будем делать больше. Сочувствуем родным и близким", — говорится в заметке.

Парень всегда твердо отстаивал свою патриотическую позицию. В первые дни масштабного российского вторжения он поехал добровольцем в Киев, а оттуда — на самые горячие направления фронта.

Активист "Пласта" Юрий Юзич в Facebook сообщил, что Сергей Молчанов также был представителем "Будуємо Україну разом" (БУР) и харьковского "Фонда региональных инициатив" (ФРИ). Он мечтал превратить Мариуполь в центр "Пласта" на востоке Украины и развивать "Пласт" в родной Харьковской области.

"Доброволец, ДУК, 67 бригада. Вечная память", — сообщил Юзич.

Кто такой Сергей Молчанов

Сергей Молчанов родом из Харьковской области, родился в поселке Селекционное. Учился в мариупольской ячейке УАЛ, во время учебы прилагал усилия к развитию "Пласта" на востоке Украины. Он стал воином в 19 лет. Сергей стал сержантом, последний год был в составе Сил специальных операций Украины. Защитник прекрасно выполнял работу оператора дронов, рассказали в УАЛ.

Напомним, в сентябре британский основатель добровольческого батальона "Темные ангелы" погиб в Украине. Его тело нашли более чем в 40 километрах от линии фронта.