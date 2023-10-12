"Гаубица на лафете": оккупанты жалуются на новую российскую САУ "Мальва" (фото)

"Мальва" — это первая российская колесная САУ, которая имеет ряд недостатков, из-за чего все преимущества колес нивелируются.

В российскую армию поступили самоходные артиллерийские установки "Мальва", однако оккупанты оказались недовольны качеством машин. Об этом сообщается в российских телеграм-каналах, передает Фокус.

Российские военные оказались недовольны возможностями САУ "Мальва", которую только в августе показали на выставке "Армия-2023". Среди основных недостатков называется отсутствие автомата заряжания — подавать и доставлять снаряды нужно "исключительно руками". Также САУ абсолютно неприспособленна для ведения огня на неровном участке. Горизонтирование машины недоступно, стрелять надо с подножек, а не выносных аутригеров.

Оккупанты о САУ "Мальва"

Подножки, как заявляют авторы, нужны из-за большой отдачи пушки, она даже больше чем у "Коалиции" (модернизированная САУ "Мста") на гусеничной базе от танка Т-80.

"Из всей этой серии — "Мальвы", "Флокса" и "Дрока" более менее получился только самоходный миномет "Дрок". Все остальное — шаг назад", — резюмируют оккупанты.

САУ "Мальва"

"Мальва" — это российская разработка, испытания которой завершились 27 июля 2023 года. Для ВС РФ это первая артустановка на базе колесного шасси. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 28 км. Заявляется о возможности ведения огня управляемыми боеприпасами.

Колесная САУ "Мальва" должна стать мобильной и быстрой установкой, которая позволит действовать по принципу "бей-беги". В основе лежит гаубица от САУ "Мста-С" 2А64. В "Ростехе" заявляли, что самоходка якобы имеет режим стрельбы "огневой налет", который позволяет поражать одну цель несколькими снарядами. Боекомплект состоит примерно из 30 снарядов. Расчет состоит из 5 человек.

Напомним, военный обозреватель портала The War Zone Стетсон Пейн отметил, что российская артиллерия уступает украинской в контрбатарейной борьбе благодаря более дальнобойным системам ВСУ.

В августе Минобороны РФ заказало партию САУ "Мальва" для российских войск.