В Украине запустят единую информационную систему защитных сооружений, – ГСЧС

По информации ведомства, с начала войны фонд укрытий в Украине увеличился в три раза и может защитить половину населения. После запуска единой информсистемы все граждане получат допуск к актуальной информации об убежищах на всей территории страны.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время планирует запустить единую информационную систему "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты". Работа по созданию системы началась по поручению правительства и СНБО. Об этом сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий на брифинге в Military Media Center.

Единая информационная система позволит гражданам найти ближайшие и удобные для них укрытия на едином национальном интернет-ресурсе с удобным интерфейсом.

Администрирование системы будут осуществлять областные и районные госадминистрации, органы местного самоуправления и территориальные подразделения ГСЧС.

Дальнейшее развитие ресурса предусматривает интеграцию в мобильное приложение "Дія". На данный момент ГСЧС ведет об этом переговоры с Министерством цифровой трансформации.

"Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", – отметил Витовецкий.

Представитель ГСЧС добавил, что официальная государственная база укрытий будет качественно отличаться от похожих ресурсов, которые уже работают в сети, потому что имеет четкие требования к администрированию и будет регулярно обновляться.

Брифинг Виктора Витовецкого

Фонд укрытий гражданской защиты в Украине

По словам Виктора Витовецкого, с начала полномасштабного вторжения России в Украину фонд защитных сооружений вырос более чем в три раза. У убежищах различного типа, может укрыться почти половина населения страны.

"Если мы перед началом войны имели на учете примерно 20 тысяч защитных сооружений, то по состоянию на сегодняшний день их уже более 60 тысяч. Из них более 50 тысяч пригодны к укрытию, то есть там население может находиться в нормальных условиях", – сообщил глава департамента ГСЧС.

Проверка комиссий ГСЧС установила, что на сегодняшний день общий фонд защитных сооружений в Украине составляет более 60560 укрытий:

более 5200 бомбоубежищ;

14 тысяч противорадиационных укрытий;

более 41 тысячи простейших защитных укрытий и сооружений двойного назначения.

Витовецкий отдельно привел данные по защитным укрытиям в учебных заведениях. Из всех образовательных учреждений в Украине только 70% (19,7 тысячи) имеют проверенные убежища для обеспечения защиты учащихся и преподавателей.

Размеры и количество убежищ могут обеспечить защиту 57% участников образовательного процесса. Это значит, что все учебные заведения, в которых есть убежища, могут работать оффлайн. Однако тем, чьи защитные сооружения не могут вместить одновременно всех учеников и преподавателей, придется работать в две смены.

Напомним, в Херсонской области на линии огня установили новые мобильные укрытия. Защитные сооружения установили вдоль Днепра, где ВС РФ постоянно ведут обстрелы украинских населенных пунктов.

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