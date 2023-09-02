В метро Харькова обустроили классы для школьников: как будет проходить учеба (фото, видео)

Дети из 19 школ Харькова будут комбинировать обучение онлайн и офлайн. В классах, оборудованных на пяти станциях метро, есть охрана, медпункты и психологи.

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В Харьковском метрополитене отдельные помещения были переоборудованы под классы для учеников из 19 городских школ. Об этом пишет "Суспільне" 1 сентября.

Сообщается, что с 4 сентября около тысячи детей приступят к учебе по комбинированной системе, включающей очные уроки в классах, обустроенных на пяти станциях метро. Обучение в метрополитене будет проходить в две смены.

"Это временная мера, потому что мы понимаем, что нам нужно строить по всем сегодняшним требованиям бункеры, бомбоубежища, которые мы начнем строить. Уже разработали проектно-сметную документацию", — объяснил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам Терехова, ученики будут приходить с родителями или сами в зависимости от возраста в свою школу, после чего их на автобусе будут развозить по станциям метро. Городской глава подчеркнул, что в помещениях для учебы есть охрана, медпункты и психологи.

В Харькове дети будут учиться в метро

Как будет проходить учеба в Харьковском метро

По данным журналистов, на пяти станциях метро будут учиться дети из 60 классов. Речь идет об учениках 1-8 классов. В каждом классе будет не более 20 детей, всего в метрополитене будут обучаться более тысячи школьников.

В течение недели у детей будет 2-3 дня онлайн-обучение и 2-3 дня очное. Первая смена с 09:00 до 12:00, вторая – с 13:00 до 16:00. Уроки будут длиться по 30-45 минут. В перерывах дети не будут выходить на улицу.

Также сообщается о намерении организовать питание и доставку ланч-боксов в метро.

Классы в Харьковском метрополитене

Ранее, 22 августа, директор департамента науки и образования Харьковской ОВА Алексей Литвинов сообщил, что в Харьковской области в этом году в первый класс пойдут около 13,5 тысячи детей. Всего в регионе 224,5 тысячи школьников.

Мы также писали о том, что с 1 сентября дети в одной из школ Львова учатся управлять дронами. По словам мэра Андрея Садового, навыки полета и сбора дронов – это один из элементов программы предмета "Защита Украины".