У метро Харкова облаштували класи для школярів: як відбуватиметься навчання (фото, відео)

Діти з 19 шкіл Харкова комбінуватимуть навчання онлайн і офлайн. У класах, обладнаних на п'яти станціях метро, є охорона, медпункти та психологи.

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У Харківському метрополітені окремі приміщення були переобладнані під класи для учнів із 19 міських шкіл. Про це пише "Суспільне" 1 вересня.

Повідомляється, що з 4 вересня близько тисячі дітей розпочнуть навчання за комбінованою системою, що включає очні уроки в класах, облаштованих на п'яти станціях метро. Навчання в метрополітені відбуватиметься у дві зміни.

"Це тимчасовий захід, тому що ми розуміємо, що нам потрібно будувати за всіма сьогоднішніми вимогами бункери, бомбосховища, які ми почнемо будувати. Уже розробили проєктно-кошторисну документацію", — пояснив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, учні приходитимуть із батьками або самі, залежно від віку, до своєї школи, після чого їх на автобусі розвозитимуть по станціях метро. Міський голова підкреслив, що в приміщеннях для навчання є охорона, медпункти і психологи.

У Харкові діти навчатимуться в метро

Як відбуватиметься навчання в Харківському метро

За даними журналістів, на п'яти станціях метро навчатимуться діти з 60 класів. Йдеться про учнів 1-8 класів. У кожному класі буде не більше 20 дітей, загалом у метрополітені навчатимуться понад тисячу школярів.

Протягом тижня діти матимуть 2-3 дні онлайн-навчання та 2-3 дні очне. Перша зміна з 09:00 до 12:00, друга — з 13:00 до 16:00. Уроки триватимуть по 30-45 хвилин. У перервах діти не виходитимуть на вулицю.

Також повідомляється про намір організувати харчування і доставку ланч-боксів у метро.

Класи в Харківському метрополітені

Раніше, 22 серпня, директор департаменту науки і освіти Харківської ОДА Олексій Литвинов повідомив, що на Харківщині цьогоріч до першого класу підуть близько 13,5 тисячі дітей. Загалом у регіоні 224,5 тисячі школярів.

Ми також писали про те, що з 1 вересня діти в одній зі шкіл Львова вчаться керувати дронами. За словами мера Андрія Садового, навички польоту і збирання дронів — це один з елементів програми предмета "Захист України".