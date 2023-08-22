"Встигнути сховатися за 40 секунд": у Харківській ОВА пояснили, чому школярі навчатимуться офлайн

Жодне укриття в школах Харківської області не відповідає правилам безпеки повністю. Учням пропонують альтернативу на випадок якщо сховатися у своїй школі неможливо — бігти до найближчого укриття, розташованого на відстані до 100 метрів. В ОВА ризикувати життями маленьких українців не збираються, тому понад 200 тисяч школярів цього року навчатимуться офлайн.

Related video

У Міністерстві освіти і науки кажуть, що діти можуть повернутися за парти першого вересня, якщо в школах обладнано бомбосховища, які відповідають вимогам безпеки і можуть вмістити всіх учасників освітнього процесу. Якщо укриттів немає, і школи не можуть їх облаштувати, можна використовувати укриття "інших суб'єктів господарювання". Головна вимога — відстань до них не має перевищувати 100 метрів.

Однак не у всіх регіонах ці рекомендації працюють.

"У нас є приватні школи, які кажуть: "у нас 50 метрів до метро, ми проводитимемо заняття і в разі потреби всі побіжать і сховаються в метро". Логічне запитання — ви пробували пробігти 50 метрів, коли підлітний час ракети 40 секунд? Повинні починатися і закінчуватися заняття безпосередньо в укритті", — зазначає в бесіді з Фокусом директор департаменту науки і освіти Харківської ОДА Олексій Литвинов.

За його словами, у Харківській області цьогоріч у перший клас підуть приблизно 13,5 тисяч дітей. Загалом у регіоні 224,5 тисячі школярів.

"Ми вирішили, що маємо враховувати насамперед безпековий чинник під час організації змішаного або офлайн формату навчання. На сьогодні ми розглядаємо тільки теоретичну можливість для приблизно 17 шкіл розпочати навчання в змішаному режимі. Це особливо актуально для 1-4 класів, оскільки діти потребують соціалізації. Але ситуація з безпекою погіршується, тому, найімовірніше, до 1 вересня не буде жодної школи, яка відкриється офлайн", — додає Литвинов.

В області не розглядають можливість альтернативних локацій для організації навчального процесу, оскільки вони не відповідають нормам безпеки. Що стосується міста, у Харкові, за словами Литвинова, мер налаштований рішуче, щоб організувати навчальний процес у метро. Для цього вже готують дві станції, ще для дев'яти — розглядають таку можливість.

Докладніше про те, як українські школи готуються до першого вересня і в яких регіонах діти навчатимуться очно чи дистанційно читайте в тексті Фокусу " У метро або віддалено: чому школи в Україні не готові до нового навчального року".

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти здійснюють примусову паспортизацію серед старшокласників, використовуючи погрозу не видати їм атестати.