Пробили крышу и разрушили потолок: ВС РФ ударили по университету в Херсоне (фото, карта)
По информации официальных источников, после сегодняшних обстрелов нет пострадавших, зафиксированы лишь разрушения.
Российские захватчики в четверг, 12 октября, ударили по Херсонскому государственному университету, которому более 105 лет. Об этом сообщает ректор учебного заведения Александр Спиваковский в собственном Facebook.
"Час назад агрессор ударил по актовому залу университета", — отметил он и опубликовал фото последствий обстрела, где видно пробитую крышу и обвалившийся потолок.
Заметим, что Херсонский государственный университет — одно из старейших учебных заведений юга Украины. Он был основан еще во время Первой мировой войны в ноябре 1917 года.
Позже Херсонская ОГА проинформировала, что россияне сегодня еще ударили по детской больнице в Днепровском районе Херсона. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Из-за ситуации с безопасностью корпус не работал. Поэтому врачей и пациентов в здании не было", — рассказали в ОВА.
Как отметил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, российские войска снова обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра. И отметил, что еще несколько взрывов прозвучало в центре города и пригороде Херсона.
Последние обстрелы Херсонщины
Ночью 12 октября российские оккупанты ударили по Чернобаевке и Белозерке Херсонской области, пишет в Telegram-канале Херсонская ОВА. В результате вражеской атаки в Чернобаевке погиб мужчина в возрасте 71 год. В пгт Белозерка под удар попал частный дом, где два человека получили ранения — мужчина и ребенок.
Кроме того, Фокус писал, что 11 октября утром российская армия атаковала беспилотником ритуальный транспорт на кладбище в Киндийке, в результате чего ранения получили три человека.
Напомним, 9 октября ВС РФ атаковали храм в Херсон. Во время службы верующие в Херсоне прикрывали друг друга собственными телами, поскольку россияне в этот момент наносили удары по локации. Возле церкви разорвались несколько снарядов, две женщины получили ранения.
Также Фокус сообщал, что украинские бойцы обнаружили на Херсонщине семь российских ДРГ, которые двигались на лодках в районе островов неподалеку от Херсона в устье Днепра. Все вражеские единицы обезврежены.