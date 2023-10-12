Пробили крышу и разрушили потолок: ВС РФ ударили по университету в Херсоне (фото, карта)

По информации официальных источников, после сегодняшних обстрелов нет пострадавших, зафиксированы лишь разрушения.

Российские захватчики в четверг, 12 октября, ударили по Херсонскому государственному университету, которому более 105 лет. Об этом сообщает ректор учебного заведения Александр Спиваковский в собственном Facebook.

"Час назад агрессор ударил по актовому залу университета", — отметил он и опубликовал фото последствий обстрела, где видно пробитую крышу и обвалившийся потолок.

Актовый зал Херсонского государственного университета Фото: Facebook

Заметим, что Херсонский государственный университет — одно из старейших учебных заведений юга Украины. Он был основан еще во время Первой мировой войны в ноябре 1917 года.

Позже Херсонская ОГА проинформировала, что россияне сегодня еще ударили по детской больнице в Днепровском районе Херсона. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Из-за ситуации с безопасностью корпус не работал. Поэтому врачей и пациентов в здании не было", — рассказали в ОВА.

Херсонская детская больница после обстрелов Фото: Telegram Херсонская детская больница после обстрелов Фото: Telegram

Как отметил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, российские войска снова обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра. И отметил, что еще несколько взрывов прозвучало в центре города и пригороде Херсона.

Последние обстрелы Херсонщины

Ночью 12 октября российские оккупанты ударили по Чернобаевке и Белозерке Херсонской области, пишет в Telegram-канале Херсонская ОВА. В результате вражеской атаки в Чернобаевке погиб мужчина в возрасте 71 год. В пгт Белозерка под удар попал частный дом, где два человека получили ранения — мужчина и ребенок.

Кроме того, Фокус писал, что 11 октября утром российская армия атаковала беспилотником ритуальный транспорт на кладбище в Киндийке, в результате чего ранения получили три человека.

Напомним, 9 октября ВС РФ атаковали храм в Херсон. Во время службы верующие в Херсоне прикрывали друг друга собственными телами, поскольку россияне в этот момент наносили удары по локации. Возле церкви разорвались несколько снарядов, две женщины получили ранения.

Ситуация на Херсонщине вдоль Днепра по состоянию на 12 октября 2023 года Фото: Deep State

Также Фокус сообщал, что украинские бойцы обнаружили на Херсонщине семь российских ДРГ, которые двигались на лодках в районе островов неподалеку от Херсона в устье Днепра. Все вражеские единицы обезврежены.