"Не утихают ни днем, ни ночью": ВС РФ бросают основные силы на север Авдеевки, — ГВА (карта)

По словам главы городской администрации Виталия Барабаша, несмотря на активные штурмы со стороны противника, ВСУ держат оборону и не дают ему оккупировать новые территории.

Российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки Донецкой области и большинство сил бросается именно севернее города. О ситуации на этом направлении рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Эспрессо" 12 октября.

По его словам, противник делает все для того, чтобы попробовать захватить Авдеевку в короткие сроки и для этого проводятся безуспешные штурмовые действия.

"В Авдеевке очень сложно и напряженно, третьи сутки не утихают бои ни днем, ни ночью. Работает все, что есть в наличии у врага: ствольная артиллерия, "грады", минометы и прочее. Многие авиаракетные удары нанес противник по городу. За вчера, 11 октября, более 20 ракет залетело в общину, а со вчерашнего вечера до утра 12 октября на Авдеевку было направлено 12 авиационных бомб КАБ 500. В эти дни по позициям в среднем произошло 500-600 вражеских обстрелов, по городу – около 50-60", — заявил Виталий Барабаш.

Отдельно он отметил, что речь не про единичные прилеты, а именно про массированные обстрелы, которыми ВС РФ терроризируют мирное население.

Глава Авдеевской ГВА рассказал о ситуации в городе после активизации ВС РФ Фото: DeepStateMAP

Из-за этого зафиксировано колоссальное количество разрушений по всему городу, а также в районе соседних сел общины. Противник не останавливается.

"Бои не утихают ни на юге, ни на севере от Авдеевки. В основном враг сейчас пытается большинство своих сил бросать к северу от города. Однако на юге тоже непросто. Противник делает попытки сосредоточиться на севере, потому что ему кажется, что у него там что-то удается. Вражеские штурмовые действия вообще не имеют никакого успеха. Каких-то минимальных 10-20 метров российские воины выгрызли, пытаясь закрепиться, но это им не удается", — продолжил Виталий Барабаш.

В целом, благодаря эффективному сопротивлению ВСУ, ВС РФ не захватили ни одного населенного пункта.

Напомним, 11 октября аналитики из ISW отмечали, что россияне начали наступление на Авдеевку, чтобы оттянуть ВСУ от Работино. Оккупанты развернули нерегулярные силы вдоль линии фронта. Речь идет об элементах 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", а также добровольческих формированиях.